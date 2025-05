Rafał Sonik w naszym wywiadzie podpowiada, jak osiągnąć sukces i nie dać się zatracić w pogoni za pieniędzmi. W wieku 18 lat był niezależny finansowo, sprowadził do Polski takie firmy jak BP czy McDonalds, a w wieku 49 lat zwyciężył w Rajdzie Dakar. Od zawsze starał się znaleźć sposób na sukces, mierzenie się z trudnościami traktował jak codzienność, a wyzwania były drogą do osiągnięcia satysfakcji. Ojciec przekazał Sonikowi jedną z najcenniejszych rad "synu rób w życiu to co cię pasjonuje, bo tylko wtedy masz szansę na sukces i satysfakcję". Jak podkreśla Rafał Sonik "Wiedza jest kluczem do powodzenia w dzisiejszym świecie".

Jak wygrać Dakar

Sonik długo szukał wymarzonego sportu, którym okazały się rajdy enduro quadem. Kiedy zaczynał była to niszowa dyscyplina sportu, co ułatwiało zapisanie nowej karty sukcesami. Nie tylko wybór odpowiedniej dyscypliny sportu, ale również opracowanie właściwej strategii pozwoliło zwyciężyć w Dakarze. Jak podkreśla, ponad 30-osobowy zespół doprowadził do tego, że 49-letni Rafał Sonik wygrał Dakar. Sonik nie wygrał rajdu siła fizyczną, młodością ani sprzętem, ale wyjściem poza schemat myślenia sportowców Dakaru. Dzięki starannej analizie odkrył swoją najsłabszą stronę. Okazało się, że zbyt krótki sen w konsekwencji był powodem błędów nawigacyjnych na trasie. "Zawodnicy startujący motocyklami na Dakarze śpią zdecydowanie za krótko ponieważ muszą przygotowywać sami roadbooki zawierające precyzyjne informacje na temat trasy" - tłumaczy Sonik. Rafał Sonik powierzył swoje zdrowie i życie zaufanym i doświadczonym zawodnikom, którzy opracowali roadbook. Wydłużenie snu, pozwoliło wyeliminować kosztowne czasowo błędy.

Trzeba cieszyć się każdą chwilą

Do szczęścia w życiu wcale nie brakuje Sonikowi Ferrari. "Luksusem nie jest posiadanie, ale przeżywanie, doświadczanie" - podkreśla Sonik. Obserwował jak ślepe dążenie do pomnażania majątku przesłaniało ludziom świat, rodziny, dzieci, wartości w związkach. "Ci naprawę bogaci mają czas" - podkreśla Sonik. Sportowiec zachęca, by nie odkładać marzeń i planów na później, bo może się okazać, że będzie za późno.

Najlepsze miejsce do życia

"Nie bez powodu miejscem gdzie ludzie żyją najdłużej i najszczęśliwiej jest Sardynia" - podkreśla Rafał Sonik. "Zdrowa dieta, umiarkowany klimat, życzliwi ludzie, cudowna przyroda oraz wspaniałe drogi czynią to miejsce wyjątkowym" - podkreśla Rafał Sonik. Zdradza nam również, które miejsca naszego globu zachwyciły go najbardziej. Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu.

