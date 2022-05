Znaki drogowe B-1 i B-2 musi znać każdy kierowca. Złamanie zakazu to duży mandat

Zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1) i zakaz wjazdu (B-2) to znaki, które musi znać każdy kierowca, by nie narazić się na mandat. Jak wyglądają oba znaki i co grozi niestosowanie się do tych zakazów?

Zdjęcie Znak zakazu ruchu (B-1) i znak zakazu wjazdu (B-2) / 123RF/PICSEL