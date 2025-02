Ostatnie dni lutego wyróżniają się względną stabilnością cen na stacjach paliw. Średnia cena benzyny 95-oktanowej wynosi obecnie około 6,13 zł/l, to o 2 grosze mniej niż w poprzednim tygodniu. Olej napędowy utrzymuje się na poziomie 6,29 zł/l, natomiast autogaz kosztuje przeciętnie 3,21 zł/l. Według analityków obecne ceny są znacząco niższe niż przed rokiem, kiedy to kierowcy płacili za paliwa o 30-40 groszy więcej, jeszcze lepiej – sprzed 2 lat, gdy cena oleju napędowego przekraczała nawet 7 złotych za litr.

Shell przygotował specjalne zniżki dla członków programu Shell ClubSmart, obowiązujące do 2 marca. Aby skorzystać z promocji, wystarczy zatankować co najmniej 10 litrów paliwa. Kierowcy wybierający Shell V-Power 95 lub Shell V-Power Diesel zapłacą o 30 groszy mniej za litr, a przy tankowaniu Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel rabat wynosi 20 groszy na litrze. Zniżka dotyczy jednorazowego tankowania do 60 litrów, ale można korzystać z niej wielokrotnie przez cały czas trwania promocji.

Z kolei BP zachęca użytkowników aplikacji BPme do tankowania w piątki i soboty. Osoby, które w tych dniach zatankują BP Ultimate 98 lub Ultimate Diesel, mogą liczyć na zniżkę 30 groszy na litrze. Wystarczy aktywować kupon w aplikacji BPme. Promocja obejmuje dwa tankowania do 15 marca 2025 roku i obowiązuje na zakup do 60 litrów paliwa. Rabat naliczany jest od ceny widocznej na dystrybutorze, jednak nie można go łączyć z płatnościami kartami paliwowym.