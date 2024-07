Zmiana na niemieckich autostradach od 1 lipca. Trzeba będzie płacić

1 lipca Niemcy rozszerzyli system poboru opłat za przejazd autostradami o kolejną kategorię pojazdów. Chodzi o samochody o maksymalnej masie całkowitej od 3,5 do 7,5 tony. Teoretycznie właściciele aut osobowych mogą spać spokojnie, ale - zwłaszcza w przypadku większych busów czy pickupów - przed wjazdem do Niemiec warto spojrzeć do dowodu rejestracyjnego. W zależności od masy i emisji spalin stawka nowej opłaty wynieść może nawet 24,8 eurocenta (1,06 zł) za kilometr.

Zdjęcie Od 1 lipca Niemcy rozszerzają system poboru opłat drogowych o pojazdy o maksymalnej masie całkowitej od 3,5 do 7,5 tony / AFP