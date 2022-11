Ze szkoły prosto do więzienia. GITD ma plan na poprawę bezpieczeństwa

Oprac.: Paweł Rygas Wiadomości

Dołącz do nas:

Uczniowie szkół średnich mają chodzić do zakładów karnych. Na szczęście nie po to, by odbyć wyrok, lecz porozmawiać z osadzonymi skazanymi za przestępstwa komunikacyjne. To nowy pomysł Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego mający uczulić uczniów szkół średnich na kwestię bezpieczeństwa drogowego.

Zdjęcie Aktualnie w jednostkach penitencjarnych przebywa 6305 osób skazanych za przestępstwa drogowe / Policja