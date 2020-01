Zatrzymano mężczyzn, którzy niszczyli samochody

Jak poinformowała w czwartek rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdański st. asp. Karina Kamińska policjanci zatrzymali 28-letniego obywatela Szwecji, który miał zniszczyć taksówkę, i dwóch 19-letnich bydgoszczan, którzy mieli zdemolować auto kolegi.

"Policjanci zatrzymali w Nowy Rok trzech mężczyzn, którzy w Gdańsku uszkodzili dwa samochody" - powiedziała PAP Kamińska.

Do aresztu trafił m.in. 28-letni obywatel Szwecji, który uszkodził taksówkę. O zdarzeniu poinformował policję 1 stycznia o godzinie 4.15 właściciel mercedesa. Jak opowiedziała st. asp. Kamińska, Szwed wsiadł do samochodu i zaczął się awanturować. "Mężczyzna nie zamawiał kursu. Według wstępnych ustaleń po wejściu do pojazdu zaczął się szarpać, uderzył w szybę i kopał w drzwi. Pokrzywdzony oszacował straty na blisko 10 tysięcy złotych" - powiedziała policjantka.

Taksówkarz przetrzymywał Szweda w mercedesie do przyjazdu policjantów. 28-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna agresji mężczyzny. Jest przesłuchiwany na komisariacie.

Do podobnego zdarzenia doszło we Wrzeszczu. Dwóch 19-letnich mieszkańców Bydgoszczy chciało wsiąść do samochodu kolegi, który jednak nie chciał ich wpuścić.

"Śledczy w rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że w tym momencie mężczyźni zdenerwowali się, wyciągnęli z jego auta gaśnicę i zaczęli uderzać nią w lusterka, szyby oraz karoserię samochodu" - opowiedziała Kamińska.

19-latkowie uciekli, kiedy się zorientowali, że na miejsce jadą policjanci. Po chwili udało się ich jednak zatrzymać. Zostali doprowadzeni do aresztu śledczego, gdzie czekają na przesłuchanie.

Wszystkim trzem mężczyznom zostaną najprawdopodobniej postawione zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi za to do 5 lat więzienia i obowiązek naprawienia szkody.