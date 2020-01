Zatrzymali złodzieja tuż po kradzieży

Przeczucie policjantów, aby skontrolować przejeżdżającego kierowcę okazało się strzałem w dziesiątkę.

Policjanci zauważyli Peugeota, którym poruszał się dobrze im znany 23-letni lubinianin. W trakcie legitymowania funkcjonariusze zauważyli w pojeździe odzież posiadającą zabezpieczenia antykradzieżowe. Mężczyzna przyznał, że chwilę wcześniej dokonał jej kradzieży w jednej z galerii handlowych. Były to przede wszystkim markowe buty i bluzy o łącznej wartości ponad 700 złotych.

To jednak nie wszystkie przewinienia 23-latka. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może być pod wpływem środków odurzających. Przypuszczenia policjantów sprawdziły się po przeprowadzonym badaniu na zawartość narkotyków w organizmie mężczyzny, które dało wynik pozytywny.

Ponadto funkcjonariusze ustalili, że podejrzany nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 23-letni mieszkaniec Lubina został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Za swoje czyny będzie odpowiadał przed sądem. Może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności.