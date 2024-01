Zaskakujący zwrot w sprawie SCT w Krakowie. Jest wyrok sądu

Spis treści: 01 Strefa Czystego Transportu w Krakowie do likwidacji

02 Wojewoda skierował uchwałę w sprawie SCT w Krakowie do sądu

03 Uchwała krakowskich radnych w sprawie SCT stoi w sprzeczności z przepisami?

To bez wątpienia zaskakujący zwroty w sprawie SCT w Krakowie. Z dniem dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał werdykt w sprawie skarg podważających zasadność przepisów obowiązujących w uchwale Rady Miasta Krakowa dot. Strefy Czystego Transportu. Zostały one złożone we wrześniu ubiegłego roku przez Bartłomieja Krzycha, Radosława Zająca i Wojewodę Małopolskiego - Łukasz Kmitę. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa - sąd odrzucił skargi mieszkańców, ale uwzględnił skargę wojewody i postanowił unieważnić uchwałę o SCT w całości.

