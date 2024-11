Chociaż znaki drogowe na naszym kontynencie podlegają częściowej standaryzacji, im dalej za granicę, tym większa szansa na napotkanie unikalnych oznaczeń występujących wyłącznie na terenie danego kraju. Przykładem jest Kolumbia, gdzie kierowcy mogą zauważyć nietypowy znak przedstawiający dwa okręgi na białym tle. Choć symbol ten może kojarzyć się z parą przymrużonych oczu, w rzeczywistości stanowi szalenie ważne przypomnienie dla kierowców.

Tajemniczy znak z "oczami". To ważna wiadomość dla kierowcy

Egzotyczna Kolumbia słynie ze swej specyficznej i zróżnicowanej topografii. Kraj ten przecinają liczne wzniesienia oraz kręte trasy, których pokonanie nierzadko trwa wiele godzin. Drogi poprzedzielane są wieloma tunelami ciągnącymi się pod pasmami górskimi. To właśnie na wjazdach do tuneli najczęściej ujrzymy znak SR-35.

Zdjęcie Drogi w Kolumbii są kręte i nierzadko niebezpieczne. / Getty Images

Znak SR-35 przypomina kierowcom o obowiązku włączenia świateł mijania podczas jazdy. Ma to szczególne znaczenie przy wjeździe do tunelu, gdzie ograniczone jest naturalne oświetlenie. W Polsce podobne zasady również obowiązują, jednak nie są one sygnalizowane za pomocą znaków drogowych, lecz wynikają bezpośrednio z przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Światła mijania włączamy zawsze, gdy poruszamy się po drodze w czasie "od zmierzchu do świtu", podczas jazdy w tunelu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (deszcz, śnieg, grad, mgła).

Nie tylko tunele. Znak SR-35 występuje częściej

Kolumbijski znak drogowy SR-35 można również spotkać w okolicach przejść dla pieszych oraz tras turystycznych wyposażonych w sztuczne oświetlenie. Często umieszcza się go także na długich, prostych odcinkach dróg, gdzie przypomina kierowcom o konieczności używania świateł mijania zamiast świateł drogowych. Ma to na celu zapobieganie oślepianiu innych uczestników ruchu poruszających się w przeciwnym kierunku.

Nakaz jazdy na światłach drogowych. Taki znak też jest

Co ciekawe w Kolumbii występuje także osobny znak, który nakazuje kierowcom włączenie świateł drogowych. Wygląda on podobnie do SR-35, ale na białym tle znajdują się cztery okręgi zamiast dwóch. Jest to oznaczenie znacznie rzadziej spotykane, pojawiające się głównie na górskich drogach, gdzie często występują mgła lub trudne warunki pogodowe.