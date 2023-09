Zarobili milion złotych na odholowanych autach. Złoty interes w Warszawie

Spis treści: 01 Samochodowe perełki porzucone w Warszawie

02 Licytacje wraków w stolicy. W kasie miasta ponad milion złotych

03 Pięć licytacji wraków w Warszawie. W planach kolejna

Przypomnijmy - chodzi o samochody usunięte z warszawskich ulic na mocy art. 50a Prawa o ruchu drogowym. Ten precyzuje, że - na wniosek Straży Miejskiej lub Policji - na koszt właściciela, z ulicy usunąć można pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane.

Samochodowe perełki porzucone w Warszawie

Usunięte z ulic stolicy pojazdy trafiają na tzw. parkingi depozytowe. Jeśli przez sześć miesięcy od czasu odholowania po pojazd nie zgłosi się właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, samochód - z mocy ustawy - przechodzi na własność gminy.

Większość takich samochodów to głównie, nadające się jedynie do złomowania wraki, które często stoją porzucone na parkingach po kolizjach lub wypadkach. Od tej zasady trafiają się jednak ciekawe wyjątki.



Przykładowo - w ubiegłym roku na ulicach Warszawy porzucono np. BMW 530d Touring z 2012 roku (wyposażone m.in. w panoramiczny dach, nawigację satelitarną, wyświetlacz HUD czy podgrzewaną kierownicę) czy - wyposażone w klimatyzację, podgrzewane fotele, system nagłośnienia Harman Kardon i sportowe zawieszenie - BMW Z3 rocznik 2012.

Licytacje wraków w stolicy. W kasie miasta ponad milion złotych

W Warszawie dostrzeżono szansę na zarobek i przywrócenie pojazdów do ruchu, czego efektem była pierwsza - zorganizowana jesienią 2021 roku - licytacja pojazdów, które - zdaniem miejskich urzędników - mogłyby z powodzeniem wrócić na drogi. Pod młotek trafiło wówczas 8 samochodów, z czego 7 znalazło nowego właściciela.

Zdjęcie Za ten "wrak" porzucony na ulicach Warszawy nowy właściciel zapłacił ponad 20 tys. zł /

Sukces akcji, która przyniosła miastu ponad 92 tys. zł, zachęcił władze stolicy do kolejnych licytacji. Do tej pory w Warszawie zorganizowano już pięć licytacji usuniętych z ulic miasta pojazdów. Przykładowo - w całym ubiegłym roku - sprzedano w sumie 45 przejętych przez miasto "wraków". Łącznie Warszawa uzyskała z tego tytułu 364,6 tys. zł. To kwota wystarczająca na remont około 300 m jezdni.

Pięć licytacji wraków w Warszawie. W planach kolejna

W czasie ostatniej, piątej już, licytacji nowych właścicieli znalazło 30 samochodów osobowych i jeden skuter. Do kasy miasta wpłynęło z tego tytułu dokładnie 235 971,29 zł. Najwyżej wylicytowany pojazd - BMW serii 5 - znalazł nowego właściciela za kwotę, uwaga, 37 tys. zł.



Podsumowując wszystkie dotychczasowe przetargi, sprzedaliśmy 142 samochody o łącznej wartości przekraczającej milion złotych. Te pieniądze miasto będzie mogło wykorzystać na remonty infrastruktury, zazielenianie ulic czy transport publiczny - informuje warszawski Zarząd Dróg Miejskich.

Warszawski ZDM podkreśla, że na parkingi depozytowe wciąż trafiają kolejne pojazdy, a sukces dotychczasowych licytacji sprawia, że władze miasta zamierzają kontynuować aukcje usuniętych z ulic stolicy pojazdów. Wszystko wskazuje na to, że kolejną - szóstą już - licytację uda się zorganizować jeszcze w tym roku.