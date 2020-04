Zapowiedziano koniec prac na węźle na autostradzie A1

W drugiej połowie maja br. GDDKiA planuje zakończyć układanie nawierzchni węzła Blachownia na autostradowej obwodnicy Częstochowy, w ciągu autostrady A1. Według wcześniejszych zapowiedzi ten ostatni z dotąd zamkniętych węzłów na obwodnicy ma być gotowy do wakacji.

Zdjęcie /Adam Wysocki /East News

Autostradową obwodnicę od węzła Częstochowa Południe do węzła Częstochowa Północ otwarto dla ruchu tranzytowego 23 grudnia ub. roku. Na niewykończonej jeszcze trasie obowiązuje ograniczenie prędkości; niedostępne początkowo były też dwa węzły: Częstochowa Jasna Góra (z drogą krajową nr 43) i Częstochowa Blachownia (z drogą nr 46).



Pierwszy z nich otwarto 15 lutego. We wtorek katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o postępach prac na węźle Blachownia - zarówno na łącznicach węzła, jak i rondzie na drodze nr 46, do którego prowadzą. "W najbliższych dniach wbudowanych zostanie łącznie prawie 2 tys. ton masy mineralno-asfaltowej" - zapowiedzieli drogowcy.



Jak uściślili, równolegle z budową docelowej nawierzchni jezdni trwają inne prace konstrukcyjne i brukarskie. "Prace przy układaniu wierzchniej warstwy nawierzchni - ścieralnej, planujemy zakończyć w drugiej połowie maja" - zasygnalizowała Dyrekcja, która zapowiedź tych robót, wraz z deklaracją udostępnienia węzła do wakacji, rozsyłała już 9 kwietnia.



W ub. roku udostępniono kierowcom liczący łącznie blisko 60 km fragment autostrady A1 - między Pyrzowicami (w pobliżu lotniska Katowice) do włączenia w drogę krajową nr 1 na północ od Częstochowy. Jako pierwszy, w sierpniu ub. roku, otwarto liczący 33 km fragment od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe (stara nazwa węzła: Zawodzie).



Przed Bożym Narodzeniem GDDKiA otworzyła też dla tranzytu główną trasę autostrady A1 wokół Częstochowy - o długości ok. 24 km, wraz z dwoma węzłami: Częstochowa Północ i Częstochowa Południe. Kierowcy mogą tamtędy omijać Częstochowę głównymi jezdniami A1, bezkolizyjnie połączonymi z rozbudowywaną krajową "jedynką".



Według wcześniejszych informacji Dyrekcji prace wykończeniowe na autostradowej obwodnicy Częstochowy mogą potrwać przez cały 2020 r. Na początku lutego br. podpisano umowę na montaż ekranów wzdłuż trasy - zamontowane zostaną panele dźwiękochłonne o powierzchni ponad 52,7 tys. m kw., panele odbijające (1,7 tys. m kw.) oraz przeciwolśnieniowe (prawie 1,2 tys. m kw.).



Z kolei 2 kwietnia GDDKiA podpisała umowę na wykonanie oświetlenia na węzłach: Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia, a także w rejonie miejsc obsługi podróżnych Wierzchowisko oraz Gorzelanka. Katowicki oddział Dyrekcji zapowiedział też kolejne przetargi.



"Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ, dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) nad linią kolejową nr 146 wraz z odcinkiem dojazdowym autostrady A1. Do realizacji pozostają również drogi serwisowe i technologiczne, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP II Wierzchowisko Wschód i MOP III Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota" - wyliczono we wtorkowej informacji Dyrekcji.



"Pozostanie również wykonanie robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie miejsc obsługi podróżnych oraz obwodu utrzymania autostrady wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu" - podano.



Drożność autostradowej obwodnicy Częstochowy stała się kluczowa dla skierowania tam ruchu z częstochowskiego odcinka DK1, którą wcześniej odbywał się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. Samorząd Częstochowy zapowiadał bowiem rozpoczęcie wiosną br. remontu przebiegającego przez to miasto odcinka "jedynki".



Według wcześniejszej informacji GDDKiA termin realizacji całej autostrady A1 między Częstochową a Tuszynem to 2022 r. Do końca tego roku Dyrekcja chce udostępnić po dwa pasy ruchu w każdą stronę na nowej jezdni autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Częstochową.