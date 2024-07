Zamknęli węzeł na autostradzie A4. Utrudnienia potrwają przez dwa miesiące

Obwodnica Sośnicowic pochłonie miliony

Wybudowanie obwodnicy Sośnicowic pozwoli na przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 zmierzających do węzła z autostradą A4 (węzeł Ostropa) oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego na DW 408 poza obszar zwartej zabudowy Sośnicowic. Do głównych celów inwestycji należą także : upłynnienie ruchu tranzytowego na DW 408, poprawa bezpieczeństwa ruchu na DW 408, poprawa warunków ekologicznych dla Sośnicowic oraz zwiększenie aktywizacji gospodarczej przyległych terenów. Wybudowanie nowego odcinka pochłonie co najmniej 113 633 983,64 zł brutto. Lwią część tej inwestycji sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 81 mln złotych.