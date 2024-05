W rozmowie z Radiem ZET, 17 kwietnia 2024 roku, minister zdrowia, Izabela Leszczyna, stwierdziła, że w resorcie prowadzone są analizy dotyczące wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. „Uważam, że alkohol w ogóle nie powinien być sprzedawany na stacji benzynowej. Będę przekonywała do tego kolegów i koleżanki z rządu. Skutki leczenia osób, które nadużywają alkoholu, obciążają wszystkich podatników” – powiedziała minister Leszczyna. Zdania wśród polityków są na ten temat podzielone, również w samej koalicji rządzącej. Zdaniem Ryszarda Petru z Polski 2050 „na alkoholu są wysokie marże, które w znacznym stopniu utrzymują część handlu i taka jest rzeczywistość”. Ponadto zaznaczył on, że choć sam alkoholu nie kupuje to „za dużo ograniczeń nie jest właściwe”. Inne zdanie na ten temat ma natomiast Wojciech Konieczny z Polskiej Partii Socjalistycznej, wiceminister zdrowia w obecnym rządzie. „Dostępność alkoholu w Polsce jest bardzo duża, jest bardzo łatwy dostęp. Ekspertyzy, którymi dysponujemy, wskazują, że ta dostępność jest za dużą” – powiedział na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Wiceminister zwrócił również uwagę, że stacje oferują obecnie „tak dużo produktów poza benzyną i alkoholem, że to nie będzie taki uszczerbek, który zaważyłby rzeczywiście ekonomicznie”. Wsparcie dla pomysłu popłynęło również od politycznych przeciwników. Za wprowadzeniem zakazu jest były premier i polityk Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki. „Alkoholizm jest złem i wszystko, co prowadzi do zwiększenia możliwości kupowania alkoholu, zwłaszcza w okolicznościach takich, gdzie może to służyć bardzo złym zachowaniom - w tym przypadku mam na myśli kierowców, którzy niestety czasami jeżdżą po alkoholu, dopuszczając się zbrodni, tak trzeba powiedzieć - to coś złego. Jestem za tym, aby jak najbardziej ograniczać spożycie alkoholu i taka rzecz może do tego doprowadzić.” – stwierdził Wśród polityków byłego obozu rządzącego nie brakuje jednak również przeciwników. "Wiecie, że uśmiechnięta Polska zakaże sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? No to już wiecie" - napisał w mediach społecznościowych poseł klubu PiS, Marcin Warchoł z Suwerennej Polski. Potencjalny zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach dzieli polityków. A co ze „zwykłymi” Polakami. Badanie w tej sprawie przeprowadziła agencja SW Research, na zlecenie „Wprost”. Zostało ono przeprowadzone 14 i 15 maja 2024 r. W ramach badania przeprowadzono 802 wywiady z reprezentatywną próbą Polek i Polaków w wieku powyżej 18 roku życia. Pytanie skierowane do respondentów brzmiało „Czy jesteś za zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach paliw?” Prawie połowa badanych, bo aż 48,1 proc., opowiedziała się za wprowadzeniem zakazu. Przeciw takiemu pomysłowi było 35 proc. respondentów. Pozostałych 17 proc. nie miało zdania na ten temat.

