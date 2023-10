Za kilka tygodni nadejdzie zima. Tego polscy kierowcy boją się najbardziej

Spis treści: 01 Polscy kierowcy boją się zimy

02 Czego polscy kierowcy boją się najbardziej?

03 Jak polscy kierowcy przygotowują się do jazdy w warunkach zimowych?

O wypadek czy stłuczkę szczególnie łatwo zimą, kiedy padający śnieg ogranicza widoczność, a mokra nawierzchnia jezdni sprawia, że droga hamowania staje się dłuższa. Jak jednak wskazują wyniki badania zleconego przez Goodyear, polscy kierowcy odczuwają przed zimą respekt, i to większy niż kierujący z innych krajów Europy. Goodyear zlecił europejskiej agencji badawczej YouGov sprawdzenie jak kierowcy w poszczególnych krajach oceniają swoje umiejętności w warunkach zimowych. W sumie badanie objęło 4,5 tys. kierujących z dziewięciu krajów - Polski, Francji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Szwecji, Norwegii, Danii oraz Finlandii.

Polscy kierowcy boją się zimy

Jak wynika z badania, pod względem poczucia bezpieczeństwa w warunkach zimowych polscy kierowcy odstają od europejskiej średniej. W skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza "całkowicie bezpiecznie" odpowiedź od 8 do 10 dało w sumie 15 proc. ankietowanych. Średnia europejska w tym zakresie wyniosła 29 proc. Co ciekawe odpowiedź 1 "wcale nie czuję się bezpiecznie" zaznaczyło aż 8 proc. ankietowanych w Polsce. W porównaniu ze średnią europejską (4 proc.) jest to dwukrotnie gorszy wynik.

Czego polscy kierowcy boją się najbardziej?

Czego w takim razie najbardziej boją się polscy kierowcy zimą? 60 proc. respondentów wskazało na oblodzone drogi. Goodyear zdradza, że taki wynik, oprócz Polski, osiągnięto tylko w jednym kraju - w Finlandii. Dla porównania w pozostałych państwach oblodzenie jezdni wskazywało od 46 proc. do 52 proc. ankietowanych.

Drugim czynnikiem, który najczęściej wzbudza lęk wśród polskich kierowców są śliskie i mokre drogi (47 proc.). Dokładnie taki sam wynik osiągnęła ograniczona widoczność. Kolejne pozycje prezentowały się następująco:

ośnieżone drogi: 44 proc.

utrata kontroli nad samochodem: 41 proc.

utrata kontroli nad samochodem przez innego kierowcę: 41 proc.

samochód za nami jedzie zbyt blisko: 40 proc.

ryzyko utknięcia w śnieżnej zaspie: 29 proc.

jazda w górę i w dół: 27 proc.

jazda w czasie opadów śniegu: 24 proc.

Dla porównania wśród europejskich kierowców największy niepokój wzbudzają oblodzone drogi (52 proc.), utrata kontroli nad autem przez innego kierowcę (37 proc.), ograniczona widoczność (36 proc.).

Jak polscy kierowcy przygotowują się do jazdy w warunkach zimowych?

Jazda zimą wymaga przede wszystkim odpowiedniego przygotowania. Jakie działania w tej kwestii podejmują polscy kierowcy? Tu nie będzie zaskoczenia. Największą popularnością cieszy się wymiana opon na zimowe. Zadeklarowało tak (65 proc. ankietowanych). Można domniemywać, czy pozostali ankietowani, którzy nie wskazali tej odpowiedzi, jeżdżą na oponach całorocznych, czy też cały rok używają opon zimowych.

Na liście najważniejszych czynności do wykonania przed jazdą zimą polscy kierowcy wskazują również skrobanie szyb (59 proc.) oraz sprawdzanie prognozy pogody (42 proc.). W przypadku europejskich ankietowanych sprawa wygląda nieco inaczej. Tutaj najczęstszą czynnością wykonywaną przed jazdą jest skrobanie szyb (52 proc.). Zmiana opon znajduje się na drugim miejscu (49 proc.). Trzecie miejsce na liście zajęło natomiast sprawdzenie prognozy pogody (39 proc.).

Zanim jednak polscy kierowcy ocenią swoich kolegów z innych krajów Europy należy zwrócić uwagę na uwarunkowania panujące w niektórych państwach. Może to dotyczyć kwestii klimatycznych (zima w centrum i na południu Włoch jest łagodniejsza niż w Polsce). Niewykluczone również, że stosunkowo niska pozycja zmiany opon na zimowe wynika z faktu, że w niektórych krajach jest to obowiązek (w Szwecji czy Norwegii mamy obowiązek korzystać z opon zimowych od 1 grudnia do 31 marca). W naszym kraju nie ma takich regulacji. Co jakiś czas jednak górale domagają się, by taki obowiązek wprowadzić również w naszym kraju.