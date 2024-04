Z rozbitej ciężarówki wypadły tysiące ryb. Trafią do złej rzeki

Wypadek ciężarówki przewożącej łososie. Co z rybami?

Do zdarzenia doszło w pobliżu wylęgarni Lookingglass w północno-wschodniej części amerykańskiego stanu Oregon. Cysterna przewoziła ok. 102 tys. tzw. smoltów (jest to określenie stadium rozwojowego ryb łososiowatych, ryby mogą rozpocząć wędrówkę do morza) z gatunku czawycza (w Ameryce Północnej nazywana również łososiem królewskim). Ryby miały trafić do rzeki Imnaha w celu zwiększenia zagrożonej populacji tego gatunku.

Niestety, w trakcie transportu kierowca stracił panowanie nad ciężarówką. Ostatecznie całe zdarzenie zakończyło się dachowaniem pojazdu - poinformował Departament Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody stanu Oregon.

Za kierownicą siedział pracownik departamentu. Na szczęście, jak poinformowano w oświadczeniu, nic poważnego mu się nie stało, odniósł tylko lekkie obrażenia. Na zdarzenie zareagowało biuro szeryfa hrabstwa Union. Jego pracownicy zajęli się oceną zdarzenia, a także zabezpieczyli niewielką ilość rozlanego oleju napędowego.

A co z rybami? Ostatecznie około 77 tys. ryb zgodnie z planem przedostało się do rzeki. Problem w tym, że do niewłaściwej - zamiast do Imnahy, trafiły one do Lookingglass Creek. Nie wszystkie ryby miały tyle szczęścia - w cysternie oraz na brzegach rzeki znaleziono ponad 25 tys. martwych sztuk.

Zdjęcie Kierowcy nic się nie stało, ale do wskutek zdarzenia do niewłaściwej rzeki trafiło ok. 77 tys. ryb. / US Fish and Wildlife Service /

Łososie wpadły do złej rzeki. Departament liczy straty

Departament Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody stanu Oregon wylicza, że stracone łososie stanowią ok. 20 proc. całkowitej liczby ryb, które w tym roku zostaną wypuszczone do rzeki Imnaha. Spodziewają się oni również, że w latach 2026 i 2027 liczba dorosłych ryb w tym miejscu spadnie o ok. 500-900 osobników. Z kolei w Lookingglass Creek, gdzie trafiło 77 tys. łososi, przewidywany jest wzrost narodzin o ok. 350-700 ryb.

Łososiowate żyją w słodkiej i słonej wodzie

Większość łososiowatych to gatunki anadromiczne, czyli dwuśrodowiskowe. Dorosłe osobniki większość swojego życia spędzają w morzach i oceanach, ale na tarło wracają do wód słodkich - rzek. W przypadku łososi królewskich młode pozostają w wodach słodkich na okres od trzech miesięcy do roku, a następnie spływają do zbiorników słonowodnych.