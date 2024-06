Z Łodzi do Warszawy w godzinę. Inwestycja nabiera tempa

Po dziewięciu miesiącach przestoju maszyna o nazwie Katarzyna wznowiła drążenie tunelu, który połączy Dworzec Fabryczny w Łodzi ze stacjami Kaliska i Żabieniec. Inwestycja ma stanowić prawdziwą rewolucję w transporcie kolejowym. Po jej zakończeniu podróż do Warszawy skróci się do 60 minut, co pozwoli na odciążenie zapchanej autostrady A2.

