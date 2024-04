Z Kołobrzegu na Śląsk w 5 godzin. Ruszają prace przy kolejnym odcinku S11

Spis treści: 01 Droga S11. Odcinek Gotartów - początek obwodnicy Olesna

02 46 km nowej trasy S11

03 Budowa drogi S11 w województwie opolskim

04 Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa

Fragment pomiędzy Gotartowem i początkiem obwodnicy Olesna to jeden z trzech odcinków 46-kilometrowej trasy, który będzie realizowany w najbliższym czasie. Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac w terenie odpowiedzialne będzie konsorcjum firm Mirbud (lider) oraz Kobylarnia (partner). Wartość umowy to 464,9 mln zł, z czasem realizacji 39 miesięcy (bez okresów zimowych, 16 grudnia - 15 marca, w trakcie prac budowlanych).

Droga S11. Odcinek Gotartów - początek obwodnicy Olesna

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej na terenie woj. opolskiego o długości 10,5 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Jej początkowy fragment będzie się łączył z drugim odcinkiem budowanej drogi S11 na wysokości Gotartowa. Ominie kolejno miejscowości Kluczbork i Ligotę Górną po stronie wschodniej oraz Bąków po stronie zachodniej. W okolicach miejscowości Kolonia Ciarka połączy się z istniejącym przebiegiem S11, stanowiącym obejście Olesna.

Nowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej osiem obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla zwierząt. Zaplanowano budowę dwóch węzłów: Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła zostanie wybudowany Obwód Utrzymania Drogi.

46 km nowej trasy S11

Dwujezdniowa droga ekspresowa między końcem obwodnicy Kępna a początkiem obwodnicy Olesna została podzielona na trzy odcinki:

koniec obwodnicy Kępna - Siemianice (12,5 km)

Siemianice - Gotartów (22,7 km),

Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

W sumie na tej trasie powstanie obiektów obiektów inżynierskich, a takżę węzły: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe.

Budowa drogi S11 w województwie opolskim

28 marca GDDKiA podpisała umowę na budowę 12,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Kępnem i Siemianicami. Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac w terenie odpowiedzialna będzie firma Polaqua. Wartość umowy to 375,6 mln zł.

Ofertę firmy Polaqua, GDDKiA wskazała jako najkorzystniejszą w przetargu na realizację odcinka Siemianice - Gotartów o długości 22,7 km. Wartość tej oferty to nieco ponad 523 mln zł. Umowa nie jest jeszcze podpisana, ponieważ jeden z oferentów złożył odwołanie od rozstrzygnięcia. Krajowa Izba Odwoławcza odwołanie odrzuciła, ale na decyzję KIO wpłynęła skarga do sądu.

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa

Do 2030 roku droga S11 ma połączyć leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków trasa będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze.

Po wybudowaniu całej drogi S11 pokonanie trasy z Kołobrzegu na Śląsk powinno zajmować niewiele ponad 5 godzin.