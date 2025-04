Zniknięcie prawie tysiąca jednostek napędowych brzmi niezwykle, ale jeszcze bardziej dziwi, że nikt nie zwrócił na to uwagi. Trzeba jednak podkreślić, że moce produkcyjne zakładu wynoszą setki tysięcy aut rocznie. Ponadto silniki nie zniknęły w jednym momencie. Zastępca naczelnika policji w Penukonda w rozmowie z redakcją "The Times of India" potwierdził, że proceder rozpoczął się w 2020 roku i trwał pięć lat.

Początkowo służby podejrzewały, że silniki zostały skradzione w czasie transportu ze stanu Tamil Nadu znajdującego się na południu Indii do wspomnianego już zakładu Kii. Na podstawie dalszego dochodzenia funkcjonariusze doszli jednak do wniosku, że złodzieje ukradli silniki już z samej fabryki. Co więcej, przestępcy mieli fałszować dokumenty, by zatrzeć za sobą ślady.