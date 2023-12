"Wyprzedzają nas rowerzyści." Nowe ograniczenie prędkości w Amsterdamie

Zmiana ta jest częścią szerszej strategii miasta, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem oraz ograniczenie emisji spalin.

Reakcje mieszkańców i kierowców

Wprowadzenie nowego limitu prędkości następuje w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Jak twierdzą promotorzy projektu, przy prędkości 30 km/h, odległość hamowania jest znacznie krótsza, co zwiększa szanse na przeżycie pieszego w przypadku kolizji do 95%. Miasto podkreśla, że głównym celem nowego ograniczenia jest redukcja liczby poważnych wypadków drogowych o 20-30 proc.

Mimo że zmiana spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony wielu mieszkańców, nie brakuje także głosów krytycznych. Jak informuje holenderski dziennik "De Telegraaf", pierwszy dzień nowego ograniczenia prędkości w Amsterdamie przyniósł frustrację wielu kierowcom, którzy narzekają na powstałe korki i wolniejszy ruch w mieście. Cytowany przez "De Telegraaf" mieszkaniec Amsterdamu wyraża swoje niezadowolenie, mówiąc: "To absurd, że w centrum miasta, gdzie już i tak trudno o płynny ruch, musimy teraz jechać jeszcze wolniej".

Zaskakujące zmiany w ruchu miejskim

Sytuacja ta doprowadziła do nietypowych zjawisk na drogach Amsterdamu. Jak relacjonuje "De Telegraaf", wielu kierowców doświadcza teraz niecodziennej sytuacji, w której rowerzyści wyprzedzają samochody. "To zupełnie nowe doświadczenie, kiedy to rowerzyści prześcigają samochody na głównych drogach. Wyprzedzają nas rowery i to nie tylko elektryczne. Zdecydowanie wymaga to zmiany mentalności wśród kierowców," komentuje jeden z mieszkańców.

Według ratusza zmiana przynosi wiele korzyści: "Jadąc trochę wolniej, pomagasz każdemu w naszym mieście poruszać się bezpiecznie. Jako kierowca masz szersze pole widzenia i możesz szybciej reagować w nieoczekiwanych sytuacjach".

Korzyści ekologiczne z wolniejszej jazdy

Wolniejsza jazda nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale również przyczynia się do redukcji emisji spalin. Naukowcy podkreślają, że niższe prędkości mogą prowadzić do spadku emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, co może prowadzić do poprawy jakości powietrza w miastach.