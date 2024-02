Wypadek radiowozu z nastolatkami. Policjant stanie przed sądem

Jak przekazał PAP Sąd Rejonowy w Pruszkowie w połowie lutego odbyło się posiedzenie wstępne, na którym wyznaczono trzy terminy rozpraw.

Akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Januszowi R. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu w lipcu ubiegłego roku. Został on oskarżony o przekroczenie uprawnień służbowych. Jak ustalili śledczy, mężczyzna zabrał do radiowozu dwie nastolatki, chociaż nie były wobec nich "podejmowane czynności służbowe. Dziewczyny do radiowozu miały wsiąść dobrowolnie, a w wypadku zostały lekko ranne.

Aktem oskarżenia objęty został również zarzut dokonania przez Janusza R. występku, który polegał na niedopełnieniu obowiązków funkcjonariusza policji poprzez nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym w wypadku kobietom prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Byłemu policjantowi grożą 3 lata więzienia.

Drugi z policjantów biorących udział w zdarzeniu usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza policji poprzez nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym w wypadku.

Prokuratura, dostrzegła jego poboczną rolę w zdarzeniu oraz postawę w toku postępowania przygotowawczego, dlatego zdecydowała o skierowaniu wobec niego do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego wraz z obowiązkiem przeproszenia pokrzywdzonych oraz zapłaty na ich rzecz nawiązki. Sąd przychylił się do tego wniosku i postępowanie w październiku ub.r. zostało umorzone.

Wypadek radiowozu z nastolatkami

Historia miała miejsce na początku ubiegłego roku w podwarszawskich Dawidach Bankowych. Funkcjonariusze z Pruszkowa otrzymali zgłoszenie dotyczące zaprószenia ognia. Przybyli na miejsce policjanci zabrali do radiowozu dwie nastolatki z grupy, która zgłosiła to zdarzenie.

Niedługo później kierujący radiowozem policjant stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Po wypadku policjant kazał dziewczynom "oddalić się" (używając przy tym słów niecenzuralnych) z miejsca zdarzenia. Nastolatki same zgłosiły się na pogotowie. Jedna z nich pojechała do szpitala.