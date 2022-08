Wyjechał na czołówkę z tirem. Niemal doprowadził do tragedii

Wczoraj rano funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego starachowickiej jednostki, pełniąc służbę z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu na drodze krajowej nr 42, zatrzymali do kontroli 55 - letniego kierującego Oplem.

Centymetry od tragedii

Zamontowana w policyjnym pojeździe kamera zarejestrowała jak kierujący niemieckim autem w pewnym momencie zjeżdża na przeciwległy pas ruchu i o mały włos nie doprowadza do zderzenia z jadącym z przeciwka tirem. Na szczęście kierowca ciężarówki w ostatnim momencie zauważył nieodpowiedzialny manewr właściciela Opla i szybko zjechał prawymi kołami na pobocze. Gdyby w wyniku sytuacji doszło do zderzenia, ucierpieć mogliby także pozostali uczestnicy ruchu.

Za niebezpieczny manewr 55 -latek otrzymał mandat w kwocie 1020 złotych, a na jego konto trafiło 6 punktów karnych.

Policja kolejny raz prosi o rozwagę

Funkcjonariusze zwracają uwagę, by podczas jazdy różnego rodzaju pojazdami być wypoczętym, obserwować to co dzieje się na drodze, aby mieć czas na odpowiednią reakcję. Nie zajmować się niczym innym co mogłoby rozproszyć naszą uwagę, a tym samym wpłynąć na zagrożenie bezpieczeństwa podczas podróży.

