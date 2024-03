Spis treści: 01 Warszawa odnawia linie na drogach

02 Prace na prawie 800 km ulic

03 Prace ruszą już niedługo. Będą utrudnienia w ruchu?

04 Wykonawca musi sprostać wymaganiom ZDM

Warszawa odnawia linie na drogach

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o wybraniu wykonawcy, którego zadaniem będzie odnowienie oznakowania poziomego na stołecznych ulicach. Chodzi tutaj oczywiście o linie, strzałki oraz szereg innych symboli, które można znaleźć na drodze. Jak poinformowano, wykonawca odnowi nie tylko białe oznakowanie, ale również, tam, gdzie będzie potrzeba, niebieskie (miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami) i czerwone (przejazdy rowerowe). Zwrócono także uwagę, że przewidziana została oznakowania w technologii cienko- i grubowarstwowej. Prace będą dotyczyć przede wszystkim oznakowania w tej pierwszej technologii.

Reklama

Prace na prawie 800 km ulic

Zadanie nie będzie proste, ponieważ do odnowienia jest ponad 2 mln m2 oznakowania na blisko 800 km ulic zarządzanych przez miejską spółkę. Inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza obejmuje dzielnice północne (w tym północną część Śródmieścia). Druga natomiast dotyczy dzielnic południowych (w tym południową część Śródmieścia). Do obu zadań wybrane zostało konsorcjum składające się z kilku firm. ZDM nie miał trudnego zadania, ponieważ było to jedyne zgłoszenie w przetargu. Miejska spółka informuje, że teraz trwają przygotowania do podpisania umowy opiewającej na blisko 46,8 mln zł.

Prace ruszą już niedługo. Będą utrudnienia w ruchu?

Wykonawca swoje prace powinien rozpocząć już na początku kwietnia. Zadanie ma zrealizować w trzy lata, z wyłączeniem przerw zimowych trwających od początku listopada do końca marca. Prace powinny być prowadzone w godzinach 22:00 - 5:00. Pozwoli to na ograniczenie wpływu na ruch. Firmy realizujące zadanie na zlecenie wykonawcy będą mogły wybrać kolejność ulic objętych pracami. Ich obowiązkiem będzie jednak przesyłanie planów na dany dzień oraz raportów z wykonanych prac.

Ponadto ZDM będzie mógł wysyłać dodatkowo zlecenia naprawy na konkretnym miejscu w ramach dwóch trybów:

Pilnego: kiedy zachodzi konieczność jak najszybszego odnowienia oznakowania

kiedy zachodzi konieczność jak najszybszego odnowienia oznakowania Zwykłego: w przypadku, kiedy konieczna jest szybka, ale nie pilna, odnowa, za jego pomocą spółka będzie zlecać malowanie grubowarstwowe

Ponadto konsorcjum ma konsultować z Zarządem Dróg Miejskich decyzje dotyczące odnowy wytypowanego przez niego oznakowania w kolorze niebieskim i czerwonym.

Wykonawca musi sprostać wymaganiom ZDM

ZDM zwraca uwagę, że wszystkie użyte przy malowaniu materiały muszą mieć odpowiednie certyfikaty i deklaracje, które dopuszczają je do użycia na drogach publicznych. Oznakowanie jest poddawane badaniom, które potwierdzają jakość wykonanych robót. Pilnowane jest również, by farby i masy chemoutwardzalne, które wykorzystywane są przy malowaniu, nie posiadały substancji zagrażających środowisku. Ponadto oznakowanie musi być odpowiednio wytrzymałe i odporne na zużycie. W związku z tym miejska spółka wymaga od wykonawcy, by prace były objęte odpowiednią gwarancją - w przypadku oznakowania grubowarstwowego to aż 36 miesięcy.