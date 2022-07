Wydawał fałszywe zaświadczenia na kursie prawa jazdy. Sporo na tym zarobił

Spis treści: 01 Kurs z pierwszej pomocy okazał się fikcją

02 Fałszywe dane w dokumentach - jaka kara?

03 Szkolenie z pierwszej pomocy - ile trwa

Kurs z pierwszej pomocy okazał się fikcją

Obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej jest jednym z elementów kursu na prawo jazdy. Właściciel jednej ze szkół nauki jazdy pod Wrocławiem postanowił wykorzystać okazję i dodatkowo zarobić na kursantach.

Jak informuje sierż. szt. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, mężczyzna nie zatrudnił wykwalifikowanego ratownika medycznego. "Zamiast tego na kartach przeprowadzonych zajęć z pierwszej pomocy posługiwano się podrobioną pieczątką ratownika medycznego oraz podrabiano jego podpis" - zrelacjonował Jarząb. Mężczyzna miał wystawić blisko 50 fałszywych zaświadczeń. Mimo, że zajęcia się nie odbywały, ten pobierał za nie opłatę. Zdaniem śledczych właściciel szkoły nauki jazdy zyskał na swoich działaniach prawie 10 tys. złotych.

Reklama

Mężczyzna został już zatrzymany, a za swoje czyny odpowie przed sądem. Za poświadczanie nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi mu nawet do 8 lat więzienia.

Fałszywe dane w dokumentach - jaka kara?

Zgodnie z polskim prawem funkcjonariusz publiczny lub inna osoba, która ma uprawnienia do wystawiania dokumentu, zawierająca w jego treści niezgodne z rzeczywistością stwierdzenia (podaje niemające miejsca okoliczności, zataja, przeinacza te zaistniałe), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Stanowi tak art. 271 §1 kodeksu karnego. Kara jest poważniejsza, kiedy sprawca takiego czynu (tak jak w tym przypadku) popełnia go w celu osiągnięcia różnego rodzaju korzyści, "opłaty".

Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. art. 271 §3 kodeksu karnego

Należy zaznaczyć, że nie ma znaczenia czy korzyść, jaką chce osiągnąć sprawca jest przeznaczona dla niego samego czy dla kogoś innego. Przestępstwo poświadczenia nieprawdy jest ścigane z urzędu.

Szkolenie z pierwszej pomocy - ile trwa

W trakcie 30-godzinnego kursu teoretycznego na prawo jazdy (kategorie A, A1, B, B1, T) co najmniej 4 godziny muszą być poświęcone na szkolenia z pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Obejmują one zarówno teorię, jak i ćwiczenia.

***