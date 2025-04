Do domknięcia ringu brakuje odcinka między węzłami Mistrzejowice i Nowa Huta. Ma on długość tylko 5 kilometrów, ale jego budowa jest szczególnie skomplikowana pod względem inżynieryjnym. Chociaż prace na nim są dość zaawansowane, na oddanie go poczekamy do końca bieżącego roku. Jednak pełne domknięcie obwodnicy Krakowa planowane jest dopiero na połowę 2026 roku, kiedy zakończy się budowa węzła Mistrzejowice - największego w województwie małopolskim.