Dojazd do cmentarzy w Warszawie. Cmentarz Komunalny Północny i Cmentarz Bródnowski

Od weekendu poprzedzającego dzień Wszystkich Świętych, na ulicach Warszawy pojawiły się dodatkowe autobusy (C09 i C40) oraz tramwaje (C1, C4 i C6). Dodatkowo, jak wynika z informacji udostępnionych na stronie um.warszawa.pl: "W dniu Wszystkich Świętych częściej będą kursowały pojazdy linii: 3, 26, 110, 161, 173, 180, 181, 183, 186, 189, 191, 211, 409, 527, 709, 727 i 731. Na tory wyjadą tramwaje linii 25, a wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsługiwane przez pojazdy o większej pojemności".

Jak dojechać na Cmentarz Komunalny Północny we Wszystkich Świętych? Jeśli chodzi o linie cmentarne, to C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88 zawiozą nas do Bramy Północnej. Jeśli chodzi o Bramę Południową i Bramę Zachodnią, to udamy się tam między innymi liniami C40 i C50.

Jak dojechać na Cmentarz Bródnowski we Wszystkich Świętych? Dojedziemy tam między innymi liniami C11, C13, C20, C27 i C69 (ul. św. Wincentego), C1, C4, C6 (ul. Odrowąża) i C56 (ul. Chodecka).

Dojazd na cmentarze będzie możliwy również środkami regularnych linii. Niektóre z nich będą kursowały częściej.

Dojazd do cmentarzy w Krakowie. Cmentarz Rakowicki i Cmentarz Batowicki

Podobnie jak w przypadku warszawskiej komunikacji miejskiej, również w Krakowie zostaną uruchomione specjalne linie tramwajowe i autobusowe. Dzięki nim odwiedzający cmentarze będą mogli szybciej dotrzeć do miejsc spoczynku swoich bliskich.

Jak dojechać na Cmentarz Rakowicki we Wszystkich Świętych? Na owy cmentarz zawiozą nas między innymi dodatkowe linie cmentarne – 81, 82, 83, 84 i 85.

Jak dojechać na Cmentarz Batowicki we Wszystkich Świętych? Jeśli chodzi o Cmentarz Batowicki znajdujący się na Prądniku Czerwonym, to dojedziemy tam między innymi liniami autobusowymi takimi jak: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 809, 810, 811, 812, 814, 820, 828, 842, 872, 884, 888 i 899.

Dojazd do cmentarzy w Gdańsku. Cmentarz Łostowicki i Cmentarz Srebrzysko

W dzień Wszystkich Świętych 1 listopada w Gdańsku także zostaną uruchomione dodatkowe linie komunikacji miejskiej. Mowa tu o linii tramwajowej 68 oraz liniach autobusowych 610, 611, 627, 675.

Jak dojechać na Cmentarz Łostowicki we Wszystkich Świętych? Na największą nekropolię w mieście dojedziemy między innymi dodatkowymi liniami 68, 610, 627 i 675.

Jak dojechać na Cmentarz Srebrzysko 1 listopada? Zawiozą nas tam między innymi specjalne linie autobusowe 610 i 627.

Dojazd do Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Cmentarz Centralny w Szczecinie to największy cmentarz w Polsce i jeden z największych w Europie. W dzień Wszystkich Świętych nekropolię odwiedzi mnóstwo osób. Dojazd na cmentarz będzie łatwiejszy ze względu na uruchomienie dodatkowych linii komunikacji miejskiej oraz zwiększenie kursów.

Czym będzie można dojechać na Cmentarz Centralny w Szczecinie 1 listopada? Na największą nekropolię w Polsce dojeżdżać będą linie 8, 10, D15, a także 67, D75, D80 i D07.

Dojazd do Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu

Dojazd do Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu we Wszystkich Świętych będzie łatwiejszy z uwagi na dodatkowe linie komunikacji miejskiej. Warto pamiętać, że niektóre ulice będą zamknięte dla samochodów, wobec czego do nekropolii lepiej udać się autobusem bądź tramwajem.

1 listopada na Cmentarz Osobowicki dojedziemy liniami tramwajowymi takimi jak E1, E2, E3, E4, E5 i E8. Jeśli chodzi o dodatkowe autobusy, to chcąc dostać się do nekropolii w Osobowicach, powinniśmy wybrać linie 301, 322, 335, czy 336.