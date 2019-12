Wstyd - samochody w Polsce starsze niż w Rosji!

Według ACEA - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów - średni wiek pojazdu w Polsce to 13,9 roku. Co ciekawe, młodszymi pojazdami pochwalić się mogą chociażby... Rosjanie!

Stowarzyszenie nie określa źródeł danych, ale można zakładać, że - w przypadku Polski - bazują one w dużej mierze na Centralnej Ewidencji Pojazdów z wyłączeniem tzw. martwych rekordów (nie aktualizowanych od co najmniej 6 lat). Wskazuje na to fakt, że jeszcze kilka miesięcy temu, w swoim opracowaniu "ACEA Pocket Guide 2019-2020" ACEA twierdziło, że średni wiek auta w Polsce to 17,3 roku. Kilka tygodni temu, jeszcze przed ukazaniem się najnowszych statystyk, nasza redakcja napisała do ACEA zwracając uwagę na rozbieżności.

Według najnowszego opracowania ACEA - "ACEA Report Vehicles in use Europe 2019" (wydane w grudniu 2019) - średni wiek samochodu osobowego w Unii Europejskiej wynosi obecnie 10,8 roku. Co ciekawe, starsze auta niż w Polsce znajdziemy dziś np. na drogach: Węgier (14,2 roku), Czech (14,8 roku), Grecji (15,7 roku) i Rumunii (16,3 roku). Najstarszą flotą samochodów osobowych w UE dysponują dziś: Estonia (16,7 roku) i Litwa (16,9).

W tym miejscu warto jednak dodać, że polski wynik (13,9 roku) jest wyższy niż średni wiek samochodu osobowego w... Rosji. Z danych branżowego serwisu "Avtostat.ru" wynika bowiem, że u naszych wschodnich sąsiadów przeciętne auto osobowe liczy sobie 13,4 roku! Trzeba jednak przyznać, że w Rosji zauważyć można ogromne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Przykładowo - w Nadwołżańskim Okręgu Federalnym (Niżny Nowogród) średni wiek samochodu to jedynie 11,4 roku. Dla porównania - na Syberii czy Dalekim Wschodzie to już odpowiednio 16,3 i 19,9 roku!

