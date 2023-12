Wrocław to nie tylko SCT. Rozrasta się też strefa płatnego parkowania

Spis treści: 01 W 2021 roku płatnych miejsc było ponad 5700

02 Wrocławska strefa płatnego parkowania mniejsza niż w Krakowie czy Warszawie. Mieszkańcy mają swoje zdanie

03 Abonamenty pewnym rozwiązaniem

04 SPP we Wrocławiu będzie się rozrastać

Do niedawna Strefa Płatnego Parkowania (SPP) we Wrocławiu kojarzyła się kierowcom głównie w ścisłym centrum - okolicach rynku, Placu Dominikańskiego, trasy WZ (al. Kazimierza Wielkiego), Ostrowa Tumskiego czy Śródmieścia. Tymczasem radni miejscy z roku na rok zwiększają liczbę miejsc postojowych, choć bardziej precyzyjnie mówiąc, coraz więcej istniejących miejsc staje się płatne.

W 2021 roku płatnych miejsc było ponad 5700

Strefa Płatnego Parkowania rozrasta się od 2021 roku, co jest wynikiem wprowadzenia uchwały rady miasta opracowanej w 2019 roku. Od tego czasu liczba płatnych miejsc postojowych wzrasta, choć nie koniecznie wiąże się to z powstawaniem nowych miejsc postojowych. Strefa Płatnego Parkowania na początku obejmowała ścisłe centrum, później rozszerzona została o okoliczne ulice, a od 2019 roku rozrasta się także na kolejne obszary miasta. Obecnie wydzielone są trzy obszary, w których należy płacić za postój we Wrocławiu:

Reklama

Obszar A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (obejmujący ścisłe okolice rynku)

Obszar B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (okolice centrum obejmujące dzielnice Południe, Stare miasto, Ostrów Tumski, Nadodrze)

Strefa płatnego parkowania (obejmująca kilkanaście dzielnic we Wrocławiu)

Według informacji podanej przez przedstawicielkę ZDiUM Ewę Mazur, w 2021 roku w strefie płatnego parkowania znajdowały się 5733 płatne miejsca parkingowe, do końca października 2023 ta liczba wzrosła do 7712. Jeszcze w 2022 strefa płatnego parkowania objęła 583 miejsca na osiedlach Powstańców Śląskich, Szczepinie, Przedmieściu Oławskim i Przedmieściu Świdnickim, a od początku tego roku za parkowanie trzeba płacić też na Hubach i Tarnogaju. W planach do końca 2023 roku liczba płatnych miejsc postojowych we Wrocławiu ma przekroczyć 8500.

Zdjęcie SPP we Wrocławiu / źródło: ZDiUM Wrocław /

Wrocławska strefa płatnego parkowania mniejsza niż w Krakowie czy Warszawie. Mieszkańcy mają swoje zdanie

Według informacji podanych przez portal gazetawroclawska.pl Wrocław i tak nie ma tak rozległej strefy parkowania jak Warszawa, czy Kraków, gdzie płatnych miejsc postojowych jest nawet 22 tysiące. Swoje zdanie mają na ten temat jednak mieszkańcy, którzy twierdzą, że znacznie mniejsza liczba płatnych miejsc wynika przede wszystkim ze znacznie mniejszej liczby miejsc postojowych w ogóle, a nie z faktu, że Wrocław ulgowo traktuje kierowców. Wręcz przeciwnie, kierowcy zarzucają władzom miasta, że uprawia politykę szykanowania kierowców i uprzykrzania im życia.

Abonamenty pewnym rozwiązaniem

Większość parkomatów w mieście pobiera opłaty za postój w godzinach 9-18 lub 9-20. Dla mieszkańców dzielnic należących do stref płatnego parkowania wrocławski ZDiUM przygotował też możliwość parkowania po opłaceniu wynoszącego 100 zł miesięcznie abonamentu. Przyjezdni mogą zaś korzystać z 2466 miejsc przygotowanych w położonych na obrzeżach SPP 30 parkingach Parkuj i Jedź (P+R), gdzie po zaparkowaniu mogą przesiąść się do komunikacji miejskiej. Mieszkańcy posiadający kartę Urban Card i zakodowany na nią co najmniej 24-godzinny bilet na komunikację miejską na wybranych parkingach tego typu mogą parkować bezpłatnie.

Lista parkingów dostępnych dla posiadaczy Urban Card z zakodowanym biletem na komunikację miejską:

Parking "Parkuj i Jedź" w rejonie pętli tramwajowej Leśnica. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów - Boguszowska. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów - Kamiennogórska. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów - gen. Fieldorfa. Parking "Parkuj i Jedź" w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki. Parking "Parkuj i Jedź" przy pętli tramwajowej Osobowice. Parking "Parkuj i Jedź" (południowy) w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn. Parking "Parkuj i Jedź" przy pętli tramwajowej Klecina. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna - Kamienna. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka - Świeradowska. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Karwińska.

SPP we Wrocławiu będzie się rozrastać

Nie ma wątpliwości, że Strefa Płatnego Parkowania we Wrocławiu będzie się systematycznie rozrastać obejmując kolejne dzielnice. W planach było powiększenie SPP o osiedle Karłowice, jednak sprzeciwiła się temu Rada osiedla, która obawia się dużych utrudnień w komunikacji związanych z wprowadzeniem strefy, dlatego póki co parkowanie na Karłowicach jest bezpłatne. Sytuację kierowców z pewnością dodatkowo skomplikuje wprowadzenie Strefy Czystego Transportu, która pozwoli wjechać do centrum tylko samochodom spełniającym wyznaczone normy emisji spalin. Wtedy możliwość parkowania w mieście dla wielu kierowców będzie dodatkowo ograniczona.