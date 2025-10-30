Pytanie w Milionerach o automat, które zaskoczyło uczestnika

Odcinek programu Milionerzy przyniósł widzom sporo emocji, ale też niespodziewaną porażkę jednego z uczestników. Damian Wyrozumski, z zawodu skrzypek i żongler z Katowic, przystąpił do gry tuż po uczestniczce, która wcześniej wygrała 50 tys. zł. Jego występ zakończył się błyskawicznie, na pierwszym pytaniu.

Hubert Urbański zapytał: Jeśli ktoś ma samochód spalinowy w automacie, to nie uda mu się w nim znaleźć...?

Do wyboru były cztery odpowiedzi:

A. biegu jałowego

B. wału korbowego

C. układu rozrządu

D. pedału sprzęgła

Na pierwszy rzut oka pytanie wydawało się banalne. Uczestnik skorzystał z koła ratunkowego "pół na pół", które pozostawiło mu dwie opcje: układ rozrządu i pedał sprzęgła. Po krótkim namyśle wskazał układ rozrządu i to był błąd.

Rozwiń

Poprawną odpowiedzią był pedał sprzęgła, którego nie ma w samochodach z automatyczną skrzynią biegów. W efekcie uczestnik zakończył grę bez żadnej wygranej.

Widzowie w mediach społecznościowych komentowali jego wpadkę z humorem, pisząc, że "automat pokonał skrzypka". Jego przypadek pokazuje, jak stres w studiu potrafi wpłynąć na decyzje graczy. Nawet podstawowa wiedza może zawieść, gdy w grę wchodzą emocje i presja czasu.

Czym różni się automat od manuala?

W samochodach z automatyczną skrzynią biegów nie ma pedału sprzęgła, ponieważ proces zmiany przełożeń odbywa się bez udziału kierowcy.

Warto jednak pamiętać, że skrzynie automatyczne wciąż wykorzystują sprzęgło (lub zestaw sprzęgieł), choć jego działaniem steruje system, a nie kierowca. Z kolei w samochodach z manualną skrzynią biegów kierowca samodzielnie przełącza przełożenia, używając pedału sprzęgła do rozłączenia silnika od przekładni. Dlatego w "automacie" znajdują się tylko dwa pedały: gazu i hamulca.

