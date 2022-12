Właśnie doszło do największej transakcji w historii polskiego rynku dealerskiego

Polska grupa kapitałowa Holding 1 SA sp.k. sfinalizowała transakcją zakupu Renault Retail Group Warszawa sp. z o.o. W wyniku transakcji Holding 1 wzbogacił swoje motoryzacyjne portfolio o sieć dealerstw marek Renault i Dacia w Warszawie. Nowym podmiotem Holding będzie zarządzał za pośrednictwem spółki-córki - Grupy PGD - jednego z liderów polskiego rynku dealerskiego.

Renault Retail Group Warszawa kupione przez Holding 1

Renault Retail Group Warszawa prowadzi cztery salony marek Renault i Dacia, których łączna sprzedaż w roku 2021 wyniosła 5 269 samochodów. Ten volumen sprzedaży każe uznać transakcję za największą w historii polskiego rynku dealerskiego. Dotychczas za największą uznawana była transakcja z 2011 roku, kiedy to Porsche Holding Salzburg kupił spółkę KPI Retail (kontrolowaną przez Kulczyk Tradex). Łączna sprzedaż salonów KPI Retail w roku 2011 wyniosła 4526 samochodów. Zgody na zakup musiał udzielić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, co też uczynił decyzją z 13 października 2022 roku.

Reklama

Sprzedaż polskiego oddziału przez Renault Retail Group jest częścią strategicznego planu Grupy Renault "Renaulution". RRG, sieć dystrybucji należąca do producenta, musi na nowo zdefiniować swój model biznesowy, dostosowując go do zmian rynkowych i zachowań konsumenckich.

- Proces zmiany właścicielskiej, a co za tym idzie sprzedaży 100% udziałów Renault Retail Group Warszawa i oddanie działalności dealerskiej w ręce prywatnego przedsiębiorcy, jest elementem zmiany modelu biznesowego RRG w Europie. Grupa PGD spełniła wszystkie nasze kryteria związane z jasną i ambitną wizją rozwoju biznesu samochodowego, zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta oraz partnera gotowego do stawiania czoła nowym wyzwaniom branży samochodowej. Jestem przekonany, że wszystkie powyższe atuty przełożą się na pełną satysfakcję i zadowolenie klientów marki Renault oraz Dacii, a nasza współpraca przyniesie obopólne korzyści w obszarze handlowym - powiedział Tomasz Mróz, Dyrektor Wykonawczy Grupy Renault w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Zarząd Holdingu 1 jest przekonany, że dzięki wzbogaceniu ogromnego potencjału kupowanych dealerstw o rozwiązania i doświadczenia Grupy PGD, oddziały w nowej strukturze właścicielskiej będą jeszcze lepiej odpowiadały na zmieniające się oczekiwania klientów. Jednocześnie liczy na wykorzystanie dobrych praktyk i rozwiązań RRG Warszawa w całej swojej działalności.

- Naszą szczególną uwagę już wzbudził dopracowany proces proaktywnych działań doradców serwisów w zakresie bezpieczeństwa - przyznaje Adam Pietkiewicz. - Działania te obejmują na przykład informowanie klienta, że oto najprawdopodobniej nadszedł czas wymiany klocków hamulcowych. Zmianie właścicielskiej będzie towarzyszyć zmiana nazw handlowych dealerstw. Obowiązywać będą zasady nazewnictwa przyjęte przez Grupę PGD z początkiem roku. Skrót RRG zastąpi skrót PGD, zatem na elewacjach dealerstw pojawią się wkrótce oznakowania w formie: Renault PGD Puławska czy Renault PGD Mory.

Grupa PGD a Holding 1

Zakup Renault Retail Group Warszawa jest zwieńczeniem tegorocznego procesu inwestycyjnego dealerskiej dywizji Holdingu 1. W pierwszym kwartale kupiła ona dealerstwo Forda we Wrocławiu i także w stolicy Dolnego Śląska uruchomiła dealerstwo Mitsubishi, a w Krakowie i Warszawie uruchomiła CUPRA Studio. Wkrótce też zainauguruje działalność dealerstw Opla i DS Automobiles w Warszawie. Rok zakończy zatem z portfolio bogatszym nie tylko o marki Renault i Dacia, ale także DS. Zsumowanie potencjału sprzedażowego Grupy PGD oraz RRG Warszawa kusi wnioskiem, że firma może ponownie, jak przez wiele lat, zasiąść na pozycji nr 1 polskiego rynku dealerskiego.

Holding 1 to polska grupa kapitałowa, która w branży dealerskiej działa za pośrednictwem spółki-córki - Grupy PGD. Grupa PGD sprzedała już w Polsce ponad ćwierć miliona nowych samochodów. Grupa posiadała dotąd prawie czterdzieści autoryzacji szesnastu marek. Dwanaście z autoryzacji obejmuje marki należące do Aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi. Z Grupą Renault firma związana jest przez siostrzaną spółkę Euromotor, która w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), prowadzi dealerstwa marek Renault oraz Dacia.