Wjechał motocyklem do lasu. Zapłaci 15 tys. zł!

Na 15 tys. zł grzywny skazał sąd mężczyznę, który jeździł na motocyklu crossowym w lesie na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Skazano go za płoszenie zwierzyny, niszczenie przyrody oraz próbę wjechania w funkcjonariuszy, którzy chcieli go zatrzymać.

Zdjęcie Motocykle crossowe i quady to poważny problem polskich lasów /Policja

Młodszy aspirant Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji poinformował w środę, że wyrokiem sądu motocyklista został skazany na 15 tys. zł grzywny za to, że próbował wjechać w funkcjonariuszy i w ten sposób zmusić ich do odstąpienia od wykonywanych czynności służbowych. Dodatkowo motocyklista został ukarany za nielegalny wjazd do lasu, płoszenie zwierząt oraz niszczenie przyrody.



Do zdarzenia doszło we wrześniu 2018 roku, gdy funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wspólnie ze Strażą Karkonoskiego Park Narodowego, Strażą Leśną Nadleśnictw w Kowarach, Szklarskiej Porębie, Lwówku Śląskim, Jaworze i Złotoryi kolejny raz prowadzili w Kotlinie Jeleniogórskiej działania skierowane przeciwko kierującym quadami i motocyklami crossowymi, którzy wjeżdżając do lasu, łamią obowiązujące w tym zakresie przepisy.



"W trakcie działań mundurowi zauważyli w kompleksie leśnym w Sosnówce młodego mężczyznę na motocyklu crossowym. Postanowili go zatrzymać, jednak kierowca jednośladu rozpoczął ucieczkę, podczas której próbował wjechać w funkcjonariuszy, aby w ten sposób zmusić ich do odstąpienia od wykonywanych czynności. 24-letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego został szybko zatrzymany i odpowiadał przed sądem za swoje zachowanie. Po dwóch latach zapadł wyrok" - powiedział policjant.



Dodał, że ujawnianie wykroczeń w kompleksach leśnych, a w konsekwencji eliminowanie tego zjawiska, jest głównym celem zawiązanej współpracy pomiędzy jeleniogórską policją, Karkonoskim Parkiem Narodowym i okolicznymi nadleśnictwami. Mundurowi wspólnie prowadzą działania skierowane przeciwko osobom szalejącym na quadach oraz motocyklach po lasach i górskich szlakach.