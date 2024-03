Wideo ze zderzenia z ciężarówką rozpala sieć. Kuriozalna decyzja policji

Spis treści: 01 Wszystko się nagrało, ale policja rozkłada ręce

Z wyjaśnieniem okoliczności policjanci nie mieli problemów, jednak ze wskazaniem sprawcy owszem. Mowa o groźnym zdarzeniu, do którego doszło na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej z ul. Legionów w Zamościu, Citroen Xsara Picasso zderzył się z pojazdem ciężarowym marki Scania.

Jak twierdzą funkcjonariusze, kobieta wjeżdżająca na skrzyżowanie Citroenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem ciężarowym, uderzając w aluminiową osłonę naczepy. Następnie siła uderzenia wybiła osobówkę z toru jazdy, finalnie samochód zatrzymał się na przydrożnej latarni.

Do kolizji doszło chociaż Citroen wjeżdżał, pozornie bezkolizyjnie, na pas rozbiegowy. Jak to możliwe? Otóż kierujący ciężarówką, przejechał skrzyżowanie na wprost pasem do skrętu z prawo, przecinając obszar wyłączony z ruchu i wjeżdżając na pas rozbiegowy. Całe zdarzenie zostało uchwycone przez dwie samochodowe kamery zamontowane w Citroenie.