Do zdarzenia doszło 7 kwietnia, gdy wiceburmistrz jechał ulicą Stare Miasto w Malborku. Nagle jego auto przyśpieszyło i uderzyło w pojazdy zaparkowane po lewej stronie jezdni, a następnie dachowało. Na pomoc 65-latkowi natychmiast ruszyli przechodnie.

To oni uratowali życie wiceburmistrzowi

Tuż po zdarzeniu kierujący Hyundaiem nie wykazywał funkcji życiowych. Szybka reakcja świadków i rozpoczęcie reanimacji uratowały życie wiceburmistrza. Po przyjeździe na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego działania zostały przejęte, a 65-latek został przewieziony do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że urzędnik doznał rozległego zawału serca.

Maciej Prądzyński nadal przebywa w szpitalu. „Pracujemy razem już 21 lat. Jest to bardzo uczciwa, sprawiedliwa osoba. Pracownicy urzędu bardzo go lubią. Wszyscy czekamy na dobre wieści, kiedy dojdzie do siebie” - podsumowuje burmistrz.