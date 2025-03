Lidl Plus to aplikacja programu lojalnościowego, w ramach którego klienci mogą liczyć na różnego rodzaju promocje na oferowane produkty. Już wkrótce, bo 5 marca, jej regulamin ulegnie ważnym zmianom. Pozwolą one na wprowadzenie nowych usług dla klientów.

Zgodnie z regulaminem usługi, by z niej skorzystać, konieczne jest założenie konta w aplikacji. Wówczas właściciel elektryka/hybrydy plug-in, który zechce uzupełnić energię w swoim samochodzie na stacji przy sklepie Lidla, powinien wejść w aplikacji w zakładkę "Więcej", a następnie w panel "E-Mobilność". Dzięki temu uzyska on możliwość wybrania stacji ładowania, z której zamierza skorzystać. Będzie to można zrobić na dwa sposoby – wyszukując punkt na mapie lub skanując kod QR znajdujący się na stacji. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie wskazanego miejsca i podłączenie ładowarki do samochodu.