Kierowcy jeżdżą bez obaw w warszawskiej Strefie Czystego Transportu

Od 1 stycznia do 10 lutego strażnicy wykryli 541 nieuprawnionych pojazdów, które wjechały do SCT. Tylko, że zgodnie z warszawskimi przepisami mandat grozi dopiero za piąty wjazd, a do tej pory nie przyłapano nikogo, kto przekroczył ten limit.

Tzw. aktywiści miejscy twierdzą, że to absurd - skoro w samej strefie dziennie porusza się około 300 tysięcy pojazdów, to wykrycie kilkuset naruszeń w ponad miesiąc to śmiechu warte statystyki.

Aktywiści alarmują, że potrzeba automatycznych kar

Organizacje ekologiczne nie kryją wściekłości. Clean Cities Campaign, Polski Alarm Smogowy i inne grupy domagają się automatyzacji systemu karania. Ich zdaniem dwa patrole straży miejskiej, wyposażone w dwie kamery nie są w stanie wyegzekwować przepisów. Władze miasta obiecują, że liczba kamer wzrośnie do czterech, ale zdaniem ekologów to dalej za mało. Na oficjalnej stronie Clean Cities Campaign czytamy:

Stworzenie bazy pojazdów nieuprawnionych do poruszania się po SCT przy użyciu zaledwie dwóch kamer, a następnie zatrzymanie tych, które wjadą do niej więcej niż 4 razy, graniczy z cudem. Straż Miejska, jako instytucja odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów, powinna współpracować np. z Zarządem Dróg Miejskich i wykorzystywać istniejący monitoring miejski – w samej strefie działa ponad 200 kamer, które mogłyby wesprzeć kontrolę. Dodatkowo warto zaangażować pojazdy monitorujące Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Egzekwowanie przepisów SCT przy pomocy zaledwie dwóch patroli to w praktyce brak kontroli, który podważa sens całej strefy

Działacze proponują, by wykorzystać miejski monitoring, który w samej strefie liczy 200 kamer. Innym rozwiązaniem mogłoby być karanie w trybie administracyjnym, tak jak planuje się to zrobić w przypadku mandatów z fotoradarów.

SCT działa na pół gwizdka. Co dalej?

Stołeczny ratusz zapewnia, że kontrola SCT będzie z czasem skuteczniejsza, bo ograniczenia dla samochodów mają być stopniowo zaostrzane. Od 2026 roku do strefy nie wjadą m.in. diesle starsze niż 17 lat i benzyniaki powyżej 26 lat. Pełne przepisy obejmą wszystkich mieszkańców dopiero od 2028 roku.

Na razie jednak wygląda na to, że SCT w Warszawie to bardziej eksperyment niż realne narzędzie poprawy jakości powietrza. Jeśli miasto nie znajdzie skutecznego sposobu na egzekwowanie przepisów, kierowcy nadal będą je ignorować, a aktywiści nie przestaną naciskać na zmiany.

