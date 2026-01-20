W skrócie W pięciu województwach rozpoczęły się ferie zimowe i wzrósł ruch na drogach.

Średnie ceny paliw w Polsce są niższe niż rok temu, benzyna Pb95 kosztuje obecnie 5,67 zł/l, olej napędowy 5,95 zł/l, a autogaz 2,71 zł/l.

Analitycy odnotowali ostatnio wzrost cen hurtowych paliw z powodu napięć na Bliskim Wschodzie, ale ceny detaliczne mogą się ustabilizować.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

19 stycznia 2026 roku w pięciu województwach - mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim - rozpoczęły się ferie zimowe. Jak informuje policja od wczoraj w tych regionach obserwuje się zwiększony ruch na drogach. Jednocześnie niższe ceny paliw sprawiają, że podróże są mniej obciążające dla budżetu kierowców.

To będą najtańsze ferie od 2022 roku. Ceny paliw w dół

Jak informuje PAP powołując się na dane Refleksu - w czasie tegorocznych ferii zimowych, zwłaszcza w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ceny paliw na stacjach będą niższe niż w analogicznym okresie rok temu - średnio o 53 grosze za litr. Obecnie średnia cena benzyny Pb95 wynosi 5,67 zł/l, oleju napędowego 5,95 zł/l, a autogazu 2,71 zł/l. Dzięki temu osoby planujące wyjazdy mogą znacząco ograniczyć wydatki na paliwo, szczególnie przy dłuższych trasach.

Eksperci nie mają wątpliwości, że tegoroczny turnus ferii zimowych będzie najtańszym okresem do tankowania od stycznia 2022 roku. W całej Unii Europejskiej paliwo jest obecnie tańsze niż rok temu, co sprawia, że zimowe wyjazdy w Polsce będą szczególnie korzystne dla kierowców.

Ceny ropy na świecie. W hurcie paliwa drożeją

Analitycy e-petrol zwracają jednak uwagę, że w ostatnich dniach w cennikach krajowych producentów paliw dominowały podwyżki. Średnie notowania benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego wzrosły powyżej poziomów z ubiegłego piątku. Jedną z przyczyn są napięcia w Iranie - masowe protesty antyrządowe, groźby możliwej interwencji USA oraz zapowiedzi sankcji handlowych ze strony Donalda Trumpa zwiększają obawy o zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu.

Szczególnym źródłem ryzyka pozostaje bezpieczeństwo transportu przez Cieśninę Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowego handlu ropą i gazem. Jak jednak informuje agencja Reuters, blokada cieśniny jest mało prawdopodobna. Zdaniem analityków, w nadchodzących dniach spadkowa seria na detalicznym rynku paliw może zostać przerwana, a ceny mogą ustabilizować się.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL