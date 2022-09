W Europie rośnie sprzedaż aut na prąd. Już co dziesiąty samochód ma baterie

Spis treści: 01 Liczba rejestracji pojazdów w Europie spada

02 Gdzie najchętniej rejestrowane są samochody elektryczne?

03 Chińska ekspansja na Europę nabiera tempa

04 Jakie samochody elektryczne były najpopularniejsze w Europie?

Jak podaje JATO Dynamics liczba rejestracji nowych samochodów na 26 rynkach europejskich w lipcu 2022 roku wyniosła 866 038 sztuk.

Liczba rejestracji pojazdów w Europie spada

W porównaniu z tym samym miesiącem w roku poprzednim, spadek wyniósł 10 proc. Wówczas zarejestrowane zostały 966 453 auta.

Liczba rejestracji w okresie styczeń - lipiec 2022 roku wyniosła 6 398 609, co stanowi spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 13 proc. Co ciekawe, wynik rejestracji od początku tego roku jest na podobnym poziomie, co w analogicznym okresie, ale w roku 2020, kiedy miała miejsce pierwsza fala pandemii COVID-19 na Starym Kontynencie.

Inaczej wygląda sytuacja z autami elektrycznymi. W lipcu 2021 roku rejestracja aut bateryjnych w Europie stanowiła 7,8 proc. wszystkich samochodów. W tym samym miesiącu tego roku było to już 10,4 proc. całości. Osiągnięta liczba 90 139 sztuk oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 20 proc.

Gdzie najchętniej rejestrowane są samochody elektryczne?

Niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o elektryfikację aut elektrycznych, jest Norwegia. W tym roku samochody elektryczne stanowiły tam 68,9 proc. rejestracji (w zeszłym - 62,5 proc).

Spory wzrost sprzedaży zanotowała Szwecja. - z 15,1 proc. samochodów elektrycznych wśród wszystkich zarejestrowanych w lipcu zeszłego roku, ich udział wzrósł do 26,2 proc, czyli o 11,1 punktów procentowych. Wysoki wynik osiągnęła także Dania (z 9,7 proc. w zeszłym roku do 19,4 proc. w obecnym).

Zdjęcie Procentowy rozkład rejestracji samochodów elektrycznych typu BEV w lipcu 2021 i 2022. / JATO / materiały prasowe

Polska znajduje się w końcówce zestawienia. W lipcu 2021 roku rejestracja aut elektrycznych względem wszystkich zarejestrowanych wówczas, stanowiła 0,9 proc. W tym roku to 2,3 proc.

W zestawieniu znalazło się także jedno państwo, które nie zaliczyło wzrostu. We Włoszech w zeszłym roku rejestracje samochodów elektrycznych stanowiły 4,6 proc. całości. W lipcu tego roku to 3,3 proc.

Chińska ekspansja na Europę nabiera tempa

Coraz większą popularnością w Europie cieszą się chińscy producenci. Odnotowali oni wzrost sprzedaży o 72 proc, przy czym dane nie obejmują Geely Group. Co jednak ciekawe, 3 501 chińskich aut, zarejestrowanych na rynkach Starego Kontynentu, aż 3 tys. to pojazdy MG. Przypomnijmy, że MG to dawna brytyjska marka, która od 2006 roku należy do chińskiego państwowego koncernu SAIC Motor. Jak widać marka ma znaczenie...

Jakie samochody elektryczne były najpopularniejsze w Europie?

Najpopularniejszym elektrycznym autem w Europie w lipcu 2022 roku był Fiat 500. Liczba jego rejestracji wyniosła 4 999, a to stanowi wzrost o 37 proc. w porównaniu z lipcem w zeszłym roku. Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen ID.4, który został zarejestrowany w liczbie 4 551 sztuk (wzrost o 24 proc.).

Zdjęcie Najlepiej sprzedające się auta w Europie w lipcu tego roku. / JATO / materiały prasowe

Podium najchętniej kupowanych samochodów elektrycznych w lipcu 2022 roku zamyka Skoda Enyaq z liczbą rejestracji 4 530 (wzrost o 23 proc.). Największy wzrost w zestawieniu, w porównaniu z rokiem ubiegłym, odnotowała Dacia Spring (3 004 rejestracje, wzrost o 310 proc.). Natomiast spadek o 33 proc. zaliczył, znajdujący się na czwartym miejscu pod względem rejestracji (3 664), Volkswagen ID.3.

