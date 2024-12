Jak poinformowała Gazeta Krakowska, 3 grudnia 2024 roku, przed krakowskim sądem rozpoczął się proces słynnego kierowcy rajdowego Leszka K. Wobec mężczyzny od dłuższego czasu toczyło się wielowątkowe śledztwo w sprawie oszustw podatkowych związanych z nabywaniem luksusowych samochodów przez pozorujące działalność fikcyjne podmioty gospodarcze. Mężczyzna miał oszukać Skarb Państwa na 7 mln zł.

Leszek K. oskarżony o udział w grupie przestępczej

Cała sprawa ma swój początek w 2021 roku, kiedy Leszek K., wielokrotny rajdowy mistrz Polski, został zatrzymany przez policję. Zgodnie z przekazanymi w tamtym okresie informacjami, słynnemu kierowcy zarzucano m.in. udział w grupie przestępczej oraz oszustwa podatkowe. Według komunikatu prokuratury sprawa dotyczyła nabywania luksusowych samochodów, które kupowane za granicą lub w Polsce w autoryzowanych salonach, trafiały na rynek w kraju, przy wykorzystaniu przepisów, pozwalających obniżyć ich faktyczną wartość o podatek VAT oraz o należności akcyzowe. Celowi temu służyły fikcyjne, nieprowadzące faktycznej działalności podmioty gospodarcze, zarejestrowane zarówno poza granicami Polski, jak i w naszym kraju.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, w lutym tego roku do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko kierowcy oraz 18 innym osobom. Wtedy też do sprawy odniósł się sam Leszek K, który w nadesłanym do naszej redakcji oświadczeniu przekonywał, że przekazane mediom informacje są nierzetelne, a część zarzucanych mu czynów wskazanych w komunikacie prasowym nie znajduje potwierdzenia w treści zarzutów przekazanych mu przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie.

Wskazuję, że przekazane mediom informacje są nierzetelne i część zarzucanych mi czynów wskazanych w komunikacie prasowym nie znajduje potwierdzenia w treści przedstawionych mi przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie zarzutów. Informuję, iż skieruję skargę bądź wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych przekazywania mediom nierzetelnych informacji oraz winnych nieprawidłowego i stronniczego prowadzenia postępowania informował media Leszek K.

Akta całej sprawy zajęły prawie 400 tomów

Proces, pierwotnie zaplanowany na czerwiec 2024 roku był już kilkakrotnie odraczany - ostatnio na wniosek jednego z oskarżonych, który zrezygnował z obrońcy i powołał się na zły stan zdrowia. Mężczyzna zażądał także wyłączenia sędzi Ewy Karp-Siekluckiej, kwestionując jej niezawisłość. Sąd jednak uznał, że obecność oskarżonego nie jest obowiązkowa i rozpoczął proces, wyjaśniając, że wniosek o wyłączenie został już rozpatrzony.

W trakcie procesu prokurator Magdalena Michalik długo odczytywała akt oskarżenia, który szczegółowo opisywał mechanizm wyłudzania podatku VAT. Cała dokumentacja sprawy liczy prawie 400 tomów. Podczas pierwszej rozprawy na sali sądowej obecnych było tylko trzech spośród siedemnastu oskarżonych.

Leszek K. to legenda polskich rajdów samochodowych

Leszek K. to wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych. Debiutował w 1988 roku i przez cały okres swojej sportowej kariery wziął udział w ponad pięćdziesięciu zawodach motorsportowych - także w najwyższej z możliwych kategorii WRC. Łącznie stanął na podium piętnaście razy. W 2002, 2004, 2005 i w 2006 roku zdobył tytuł mistrza Polski w klasyfikacji generalnej.