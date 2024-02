Od końca stycznia użytkownicy Android Auto zgłaszają problemy z działaniem Asystenta Google. Po wywołaniu funkcji, zamiast odpowiedzi lub odpowiedniego działania, kierowcy widzą na ekranie auta komunikat "Ups, coś poszło nie tak". Choć wielu osobom taki problem może nie wydawać się zbyt poważny, to warto zwrócić uwagę, że jest to jedna z kluczowych funkcji systemu w samochodzie. Wszystko ma związek z bezpieczeństwem. Sterując głosowo systemem audio czy nawigacją kierowca poświęca mniej czasu, by skupić swoją uwagę na ekranie.

Problem z Android Auto. Nie działa ważna funkcja, Google milczy

Od pierwszych zgłoszeń minęło już sporo czasu, a na forach internetowych nie brakuje wpisów użytkowników skarżących się na działanie systemu. Mimo to Google milczy. Oczywiście należy zakładać, że firma pracuje nad zdiagnozowaniem problemu i jego rozwiązaniem. Jego przyczyna nie jest znana, choć niektórzy sugerują, że może mieć związek m.in. z ostatnią aktualizacją Android Auto, do wersji 11.2. Ta wprowadziła m.in. możliwość synchronizowania tapety z telefonu z ekranem systemu multimediów w aucie. Sam Asystent Google miał natomiast działać sprawniej. Związek nowej wersji systemu z problemem nie jest jednak zbyt mocny, ponieważ na brak reakcji asystenta narzekają również użytkownicy starszych wersji Android Auto.

Niektórzy użytkownicy wskazują, że rozwiązaniem problemu może być powrót do wcześniejszych wersji oprogramowania Android Auto poprzez odinstalowanie aktualizacji. Nie daje to jednak gwarancji, że Asystent Google znowu będzie reagować na nasze komendy. Ci, którzy nie mogą wytrzymać bez korzystania z tej funkcji, muszą poczekać na rozwiązanie zaproponowane przez amerykański koncern. Trudno jednak przewidzieć, kiedy to nastąpi.

Android Auto z funkcjami bazującymi na sztucznej inteligencji

W ramach wielu aktualizacji użytkownicy Android Auto mogą spodziewać się różnego rodzaju udogodnień. Jedną z niedawnych nowości było np. pojawienie się możliwości zapisania lokalizacji naszego pojazdu w Mapach Google. W czasie premiery smartfona Samsunga Galaxy S24 amerykański gigant zaprezentował nową wersję Android Auto. Najbardziej znaczącą nowością, którą ogłosił wówczas Google, jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do streszczania wiadomości, które kierowca będzie otrzymywał w czasie jazdy. Oprogramowanie ma automatycznie streścić wiadomości pochodzące od osób, z którymi prowadzimy korespondencję oraz zaproponować pasujące do kontekstu odpowiedzi, które będziemy mogli wysłać.