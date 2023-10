Volkswagen ID. 7 Tourer to taki Passat kombi. Mamy pierwsze zdjęcia

Spis treści: 01 Volkswagen ID.7 Tourer - nadchodzi elektryczne kombi

02 Volkswagen ID. 7 Tourer - elektrycznie i praktycznie

03 Volkswagen ID. 7 Tourer - wersje i osiągi

04 Volkswagen ID. 7 Tourer - ceny i dostępność

Volkswagen ID.7 Tourer - nadchodzi elektryczne kombi

W niedalekiej przyszłości nowy Volkswagen ID.7 na dobre zastąpi Passata, którego najnowsza generacja dostępna jest już tylko jako kombi. Służbowe spalinówki siłą rzeczy będą musiały zamienić się w elektryczne, a flagowiec z Wolfsburga ma odegrać w tym procesie ważną rolę. Mając jednak na uwadze, jak wielkim powodzeniem wśród klientów od blisko 60 lat cieszy się pojemne i praktyczne kombi, niemiecki producent nie mógł zrezygnować z jego elektrycznego następcy. Światło dzienne ujrzał właśnie zakamuflowany ID.7 Tourer, którego rynkowy debiut w Europie jest planowany na 2024 rok.

Volkswagen ID. 7 Tourer - elektrycznie i praktycznie

Elektryczny flagowiec, zgodnie z oczekiwaniami klientów, doczeka się praktycznej odmiany z długim i głębokim kufrem. Volkswagen ID. 7 Tourer jest pierwszym w pełni bezemisyjnym kombi z Wolfsburga, z rekordowo niskim współczynnikiem oporu powietrza 0,24 (0,23 w wersji limuzyna).

Bagażnik w tym wydaniu oferuje 545 litrów (690 litrów w nowym Passacie B9 Variant), jednak po złożeniu tylnej kanapy ta wartość wzrośnie do 1714 litrów (do 1920 litrów w nowym Passacie B9 Variant).

Volkswagen ID. 7 Tourer - wersje i osiągi

Możemy się spodziewać, że podobnie jak w przypadku limuzyny, kombi będzie występować w wersjach z napędem na tylną oś (Pro i Pro S) lub obie osie (GTX). Pod podłogą znajdzie się akumulator o pojemności 77 lub 86 kWh, co pozwoli na pokonanie (wg danych WLTP) do 615 kilometrów (77 kWh) lub do nawet 700 kilometrów (86 kWh). Mniejszą baterię naładujemy z maksymalną mocą 170 KW, a większa z mocą nawet 200 kW.

Volkswagen ID. 7 Tourer - ceny i dostępność

Nie wiemy ile elektryczne kombi z Wolfsburga będzie kosztować w Polsce. Wiemy natomiast, że limuzyna w wersji Pro z jednym silnikiem na tylnej osi (286 KM), wyposażona w mniejszą baterię (77 kWh), kosztuje od 284 290 zł.

Zgodnie z zapowiedziami producenta, Volkswagen ID. 7 Tourer pojawi się w europejskich salonach w 2024 roku.