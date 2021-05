Uwaga kierowcy! Dzisiaj rusza ogólnopolska akcja policji

Dzisiaj policjanci w całym kraju prowadzić będą działania kontrolno-prewencyjne w ramach akcji „Prędkość”. Funkcjonariusze poza wykroczeniami dotyczącymi m.in. przekroczeń prędkości, reagować będą również na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Zdjęcie / Policja

Jak wynika z analiz Komendy Głównej Policji, w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W porównaniu z rokiem 2018, kiedy to miały miejsce 31 674 wypadki, liczba ta spadła o 8 134 wypadki (-25,7%), a w porównaniu z 2019 rokiem, w którym zanotowaliśmy 30 288 wypadków, liczba ta spadła o 6 748 wypadków (-22,3%). W wyniku wypadków drogowych niestety 2 491 osób poniosło śmierć. Jest to zdecydowanie, bo o 13,0% mniej niż w roku poprzednim.

W 2020 roku do jednostek policji zgłoszono także 382 046 kolizji drogowych. W porównaniu do 2018 roku, w którym zgłoszono 436 414 kolizji, liczba ta zmniejszyła się o 54 368 (-12,5%), a w porównaniu do 2019 roku, w którym zgłoszono 455 454 kolizje - liczba spadła o 73 408 (-16,1%).

Analizy pokazują, że do wypadków dochodzi głównie z powodu nadmiernej prędkości lub jej niedostosowania do aktualnie panujących warunków drogowych, a także nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

Policjanci apelują do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.



Ogólnopolska akcja "Prędkość" rozpocznie się od wczesnych godzin porannych.

