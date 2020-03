Uszkodził samochód, a potem kopał policjanta

47-letni mieszkaniec wielkopolskiej Olszowy podczas interwencji kopnął policjanta z Kępna. Za naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie grozi mu do 3 lat więzienia – poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy kępińskiej policji st. post. Rafał Stramowski.

Zdjęcie /Policja

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie otrzymała zgłoszenie o 47-letnim mężczyźnie z Olszowy, który uszkodził Jaguara należącego do pewnego 59-latka.



"W czasie interwencji mężczyzna nie dopuszczał naszych funkcjonariuszy do głosu, wyzywając i obrażając ich przy użyciu słów powszechnie uważanych za wulgarne" - poinformował rzecznik prasowy kępińskiej policji st. post. Rafał Stramowski.



Ponadto podczas przeprowadzanej interwencji mężczyzna kilkukrotnie kopnął jednego z policjantów. 47-latek został zatrzymany i przewieziony na komendę w Kępnie, gdzie sprawdzono też stan jego trzeźwości. Wynik wskazał prawie dwa promile alkoholu.



Mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem, grozi mu do 3 lat więzienia.