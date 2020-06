Uszkadzał mijane auta, a jego kolega był poszukiwany

Krakowscy policjanci i zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy 22 czerwca w Krakowie w rejonie Prądnika Białego straszyli pobiciem pałką teleskopową przechodnia.

W jednym z mieszkań na terenie Prądnika Białego spotkała się grupa znajomych, którzy całą noc uczestniczyli w suto zakrapianej imprezie. Kiedy nad ranem zabrakło im napitków postanowili udać się do pobliskiego sklepu i tam uzupełnić alkoholowe zapasy. Około godz. 6:00 towarzystwo opuściło mieszkanie i wyszło na zakupy. Kiedy szli ulicą 25-latek zaczął z impetem kopać po zaparkowanych wzdłuż ulicy samochodach i uszkadzać ich lusterka. Następnie wspólnie z 21-latkiem zauważyli idącego deptakiem przechodnia. Mężczyźni pobiegli w stronę nieznajomego, a młodszy z nich wyjął i rozłożył pałkę teleskopową, którą zaczął wymachiwać w jego kierunku. Wystraszony agresywnym zachowaniem mężczyzn przechodzień zaczął uciekać, natomiast agresorzy jak gdyby nigdy nic, wrócili do mieszkania i położyli się spać.

Krakowscy funkcjonariusze pracowali nad sprawą przechodnia, któremu grożono, oraz przyjmowali zgłoszenia od właścicieli uszkodzonych samochodów. Policjanci przeprowadzili oględziny pojazdów, przesłuchali świadków zdarzenia, zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu oraz wytypowali potencjalnych sprawców przestępstwa. Jeden z tropów prowadził do mieszkania na terenie Krowodrzy, gdzie 24 czerwca udali się funkcjonariusze. W mieszkaniu śledczy zastali 21-latka oraz kobietę i mężczyznę. Cała trójka została wylegitymowana. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 21-latek był poszukiwany przez myślenickich policjantów do odbycia kary roku i 10 miesięcy więzienia za wcześniejsze kradzieże. Miał też na swoim koncie przestępstwa przeciwko mieniu oraz znieważenie policjanta. Kryminalni przeszukali mieszkanie, w którym znaleźli odzież, jaką miał na sobie 22 czerwca mężczyzna. 21-latek przyznał się do posiadania pałki teleskopowej, która została zabezpieczona przez funkcjonariuszy. 21-latek został zatrzymany i przewieziony na komisariat.



Jeszcze tego samego dnia w innym mieszkaniu na terenie Krowodrzy zatrzymany został również jego 25-letni kolega, podejrzewany o uszkodzenie co najmniej pięciu pojazdów, czym spowodował straty na łączną kwotę prawie 3,5 tys. zł.

Obaj mężczyźni odpowiedzą za usiłowanie pobicia przechodnia, za co mogą spędzić w więzieniu nawet 3 lata. 25-letni mieszkaniec Krakowa będzie dodatkowo odpowiadał za uszkodzenie mienia, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Jego młodszy kolega już trafił do aresztu, w którym odbędzie zaległą karę więzienia.