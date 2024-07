Usnąłem za kierownicą. Nie wiem co by było, gdyby nie te pasy

Spis treści: 01 Obudziło mnie szarpnięcie. Jedno, drugie, trzecie - każde kolejne mocniejsze od poprzedniego

Ten dzień zaczął się zdecydowanie za wcześnie. O 1 w nocy wróciłem do domu z jednej delegacji, a o 4:30 już czekała taksówka na lotnisko na kolejny wyjazd. Nie pospałem. W pierwszym samolocie też nie udało mi się zdrzemnąć, w drugim - ledwie kwadrans. Lądowanie w Hanowerze, znowu taksówka i w drogę do Jeversen, na obiekt testowy ZF. To wielki obiekt, który kiedyś należał do Wabco – firmy znanej z produkcji m.in. układów hamulcowych do ciężarówek, a od momentu, gdy stała się ona częścią giganta ZF, został ozdobiony logotypami marki znanej chyba najbardziej z produkcji skrzyń biegów.

Przechodząc przez kolejne punkty programu, oglądałem mniej lub bardziej tajne rozwiązania, które w najbliższych latach mogą trafić do samochodów osobowych i ciężarówek. Były też testy praktyczne. Aktywne systemy prowadziły dzielnie Mercedesa Klasy C po pasach zaaranżowanej autostrady. Ja miałem tylko trzymać dłonie na kierownicy i obserwować. Obserwować. Obserwować...

Obudziło mnie szarpnięcie. Jedno, drugie, trzecie - każde kolejne mocniejsze od poprzedniego

Gdy moje dłonie opadły z kierownicy, elektronika w aucie zorientowała się, że coś jest ze mną nie tak. Przegapiłem pikania i mruganie na zegarach. Obudził mnie dopiero ucisk na klatce piersiowej i w tym momencie usłyszałem śmiech z prawego fotela. Inżynier ZF siedzący obok mnie był wyraźnie ubawiony. "Dlaczego pozwoliłeś mi usnąć?" "Spokojnie, obserwowałem co się dzieje, a nadarzyła się idealna sytuacja, byś sprawdził na sobie działanie naszego nowego rozwiązania".

To nie on mną szarpał. Tak działają aktywne pasy bezpieczeństwa ZF

To nowe rozwiązanie opracowane z myślą o kierowcach ciężarówek. Według raportu "Zmęczenie kierowców w europejskim transporcie drogowym" przygotowanego przez Katrin Vitols i Eckharda Vossa, niemal co trzeci kierowca zawodowy przyznaje, że zdarzyło mu się usnąć za kierownicą. Według badań, na bodźce haptyczne reagujemy znacznie skuteczniej niż na światło i dźwięk. Dlatego w ZF zdecydowano się na stworzenie aktywnych pasów bezpieczeństwa, które nie tylko przygotowują podróżujących na ewentualną kolizję i chronią w chwili jej trwania - pełnią też funkcję ostrzegawczą.

Sprawdziłem jeszcze dwie sytuacje - gdy przy próbie zmiany pasa "nie zauważyłem", że w martwym polu znajduje się auto - pas zwrócił moją uwagę delikatnym poszarpywaniem. Gdy pasażer otworzył drzwi w czasie jazdy - znowu dostałem ostrzeżenie, on zresztą też.

Czy potrzebujemy aktywnych pasów bezpieczeństwa?

Według ZF sytuacji, w których reakcja pasów jest potrzebna, może być całe mnóstwo. Jedna podobała mi się mniej - system reagował na oderwanie pleców od oparcia fotela. Uznawał tę pozycję za nieoptymalną pod kątem ewentualnego zdarzenia drogowego i po kilku sekundach próbował przyciągnąć moje plecy ponownie do oparcia. Działał tak samo również na każdym miejscu dla pasażera. Siłę z jaką pas przyciąga ciało do oparcia można regulować. Przy szarpnięciu o sile 400N, trzeba się wysilić, by pokonać pas. Podobno powyżej 550N nie ma na to szans – pasy materiału bezlitośnie przyciągną pasażera do fotela. A z taką siłą mogą zadziałać w sytuacji krytycznej, gdy kolizji nie da się uniknąć, a od optymalnego ułożenia ciała na fotelu zależy, czy pozostałe systemy bezpieczeństwa będą w stanie prawidłowo ochronić podróżującego.

Zanim takie pasy będą miały szansę trafić do produkcji, minie jeszcze sporo czasu. Potrzebna byłaby wola któregoś z producentów, by skorzystać z tego rozwiązania, a potem długi proces dopuszczenia go do komercyjnego użytku. Ale skoro są już pasy podgrzewane oraz z wbudowanymi poduszkami powietrznymi, to pewnie dałoby się też wprowadzić takie - aktywne. Ich zastosowanie, szczególnie w przypadku usypiających kierowców, może być zbawienne. Układy monitorujące zachowanie kierowcy są obowiązkowe w nowych autach od lipca tego roku, ale ostrzegają dźwiękiem i światłem, a w najlepszym przypadku drżeniem kierownicy. Ale jak kierownicy nikt już nie trzyma...

Nowe rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa od ZF

To niejedyne nowości, które zobaczyłem podczas ZF Global Technology Day. Pojeździłem VW ID.3 z układem kierowniczym steer-by-wire - bez fizycznego połączenia z kołami. Działał zaskakująco dobrze, sądzę, że wielu byłoby w stanie postawić duże pieniądze, że to klasyczny układ z elektrycznym wspomaganiem. To rozwiązanie to ukłon w kierunku samochodów autonomicznych oraz nowych systemów bezpieczeństwa, które mogłyby jeszcze bardziej wspierać kierowcę w trudnych sytuacjach - np. podczas aquaplaningu, kiedy odruchowo zaczynamy kręcić kierownicą szukając przyczepności i gdy ją znajdziemy, zwykle koła są już za bardzo skręcone, by można było utrzymać kontrolę nad autem. Opracowane przez ZF we współpracy z GoodYearem oprogramowanie zainstalowane w jednostce sterującej testowego Mercedesa EQE "wiedziało" o aquaplaningu zanim poczuł go kierowca i zasymulowało opór kierownicy tak, by kierowca nawet nie poczuł, że pod kołami dzieje się coś niebezpiecznego.

Zdjęcie Podczas ZF Global Technology Day firma przedstawiła szereg nowych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa pojazdów / Adam Majcherek / INTERIA.PL

ZF pracuje nad całym mnóstwem nowych rozwiązań, które jeszcze nie mają nawet określonych wymogów prawnych, którym musiałyby sprostać. Systemy filtrujące cząsteczki PM z klocków hamulcowych? Są. Naczepy ciężarówek zmniejszające zużycie paliwa o 16 proc. i emisję CO2 zestawu nawet o 40? Też mają. Cyfrowe tachografy z możliwością zdalnej kontroli bez zatrzymywania pojazdu i wymuszania pauzy? Są gotowe i niebawem będą na rynku. Technologia otwiera przed producentami szereg nowych możliwości. Tylko czy będzie nas na nią stać?