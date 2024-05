Ursus to firma, która od 1923 roku produkowała ciągniki. Po drugiej wojnie światowej została reaktywowana, już nie jako spółka akcyjna, ale państwowe przedsiębiorstwo. W 1960 roku wprowadzono do produkcji Ursusa C-325. Systematycznie modernizowany ciągnik przetrwał w produkcji aż do 1993 roku, stając się prawdziwą legendą.

Ursus to znany producent ciągników

W latach 90. ubiegłego wieku Zakłady Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" były restrukturyzowane. W wyniku przekształceń, w 2003 roku powstała spółka akcyjna Ursus, która w 2007 roku trafiła na giełdę. W 2011 r. producenta ciągników kupiła spółka Pol-Mot Warfama. Początkowo firma radziła sobie dobrze, sprzedając traktory m.in. na rynkach zagranicznych, również afrykańskich. Uruchomiono również produkcję autobusów miejskich i zapowiadano elektryczny samochód dostawczy.

Informacje o poważnych kłopotach Ursusa pojawiły się w 2018 roku. W 2019 roku do fabryki wkroczył komornik i czasowo zajął surowce, materiały i półprodukty. Ostatecznie w lipcu 2021 roku Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek Ursusa o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłosił upadłość firmy, a w październiku 2022 Ursus roku został wycofany z giełdy.

Cena Ursusa jest atrakcyjna. Ale jest haczyk

Na początku 2024 roku, po trzech latach od ogłoszenia upadłości, syndyk wystawił na sprzedaż majątek Ursusa. Wartość firmy oszacowano na 124 mln zł, a wysokość wierzytelności - na blisko 308 mln zł. W skład oferty wchodziły m.in. dwa zakłady produkcyjne w Dobrym Mieście oraz Lublinie, znaki towarowe, dokumentacja projektów badawczo-rozwojowych firmy, a także maszyny i urządzenia. Spółka trafiła na aukcję komorniczą w całości, co oznaczało, że ewentualny nabywca stałby się również pracodawcą dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników.

Ursusa można kupić 25 mln zł taniej

Niestety, nie znalazł się ani jeden chętny do złożenia oferty na zakup Ursusa. Syndykowi nie pozostało więc nic innego, jak obniżenie ceny. Obecnie Ursusa można nabyć za 99 mln, a więc 25 mln zł taniej niż w marcu. Należy jednak pamiętać, że przejęcie firmy będzie oznaczało konieczność spłaty wierzytelności w wysokości 308 mln zł.



Chętni na zakup Ursusa mogą składać oferty do 18 czerwca. Otwarcie ofert zaplanowano dwa dni później. Czy tym razem znajdą się zainteresowani przejęciem polskiej marki? 25 mln zł obniżki ceny wygląda blado wobec ponad 300 mln zadłużenia.