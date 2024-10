Spis treści: 01 Ursus ma nowego właściciela. Dopiero za trzecim razem

02 Nowy właściciel Ursusa. Co o nim wiemy?

03 Ursus zaczął produkować ciągniki ponad 100 lat temu

Ursus od lat miał problemy finansowe. W 2019 roku do fabryki wkroczył komornik i czasowo zajął surowce, materiały i półprodukty. Ostatecznie w lipcu 2021 roku Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek firmy o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłosił upadłość firmy. W październiku 2022 roku natomiast Ursus został wycofany z giełdy.

Ursus ma nowego właściciela. Dopiero za trzecim razem

W marcu 2024 roku, po trzech latach od tego, jak ogłoszono upadłość, syndyk wystawił na sprzedaż majątek Ursusa. Wartość firmy oszacowano wówczas na 124 mln zł. Chętnych jednak nie było. Syndyk zdecydował się na obniżenie ceny. W maju za Ursusa zaproponowano 99 mln zł. Wówczas też nie znaleziono właściciela firmy.

Reklama

Nabywca znalazł się dopiero za trzecim razem. Z informacji, które serwis wrp.pl uzyskał w kancelarii KGS Restrukturyzacje, wynika, że nowym właścicielem Ursusa jest firma M.I. Crow Sp. z o.o. Kupiła ona polską markę za 74 mln zł, czyli dokładnie tyle, ile oczekiwano przy trzecim konkursie. Warto dodać, że firma przejęła w ten sposób m.in. dwa zakłady produkcyjne znajdujące się w Dobrym Mieście i Lublinie czy znaki towarowe. Ursus trafił na aukcję komorniczą w całości, co oznaczało, że ewentualny nabywca stałby się również pracodawcą dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników.

Nowy właściciel Ursusa. Co o nim wiemy?

Z informacji, które pojawiły się w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że podstawowa działalność spółki to "produkcja statków powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn". Co ciekawe z danych KRS wynika, że spółka została zarejestrowana dopiero 1 lipca 2024 roku. Wspólnikiem i zarazem prezesem spółki jest natomiast ukraiński przedsiębiorca Oleg Krot - jeden z partnerów zarządzających holdingu TECHIIA z Kijowa. Holding ten zrzesza firmy technologiczne z takich branż, jak lotnictwo bezzałogowe czy IT.

W rozmowie z portalem tygodnik-rolniczy.pl Bożena Głowacka, wspólnik firmy M.I. Crow, poinformowała, że Oleg Krot prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pojawi się w zakładach Ursusa, by przedstawić plany rozwoju firmy.

Ursus zaczął produkować ciągniki ponad 100 lat temu

Ursus produkował ciągniki rolnicze od 1923 roku. Po drugiej wojnie światowej firma została reaktywowana, już nie jako spółka akcyjna, ale państwowe przedsiębiorstwo. W 1960 roku wprowadzono do produkcji Ursusa C-325. Ciągnik był systematycznie modernizowany i przetrwał do produkcji aż do 1993 roku. Maszyna w wyjątkowy sposób zapisała się w historii polskiego rolnictwa.

W latach 90. Zakłady Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" były restrukturyzowane. Efektem przekształceń było stworzenie w 2003 roku spółki akcyjnej. W 2007 roku natomiast trafiła ona na giełdę. W 2011 roku Ursusa kupiła spółka Pol-Mot Warfama.