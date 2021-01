Umorzono postępowanie w sprawie policjantów podejrzanych o handel danymi ofiar wypadków

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ umorzyła postępowanie wobec trzech policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podejrzewanych o przekazywanie danych osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych firmom ubezpieczeniowym. Prokuratura przygotowuje akt oskarżenia w tej sprawie, który obejmie grupę innych policjantów.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /Piotr Jędzura /Reporter

Prokurator rejonowy Olsztyn-Północ Arkadiusz Szulc poinformował PAP, że postępowanie wobec trzech policjantów z KWP w Poznaniu zostało umorzone z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przez nich przestępstwa.

Reklama

"Chodzi o to, że przez 888 dni policjanci z jednego z wydziałów KWP w Poznaniu przekazywali dane ofiar wypadków firmom ubezpieczeniowym. Dane te +wypływały+ z pokoju, w którym pracowało czterech policjantów. W toku postępowania jeden z nich przyznał się, że to on udostępniał dane. Weryfikacja jego zeznań z znacznym stopniu to potwierdziła, pozostali policjanci jeśli to robili, to sporadycznie" - poinformował PAP prokurator Arkadiusz Szulc.



Prokurator Szulc wyjaśnił PAP, że aby zweryfikować wyjaśnienia policjantów prokuratura przez wiele miesięcy analizowała m.in. dane z serwerów, kto i kiedy logował się do informacji o personaliach ofiar wypadków i dane te zestawiano z informacjami, który z policjantów był w tym czasie w pracy.



Policjant, który przyznał się do przekazywania danych był cenionym funkcjonariuszem, wielokrotnie nagradzanym fachowcem. Obecnie jest na emeryturze, w związku z tą sprawa był tymczasowo aresztowany. Drugą osobą aresztowaną w tej sprawie był szef jednego z komisariatów. "Wobec obu areszt już jest uchylony, osoby te wpłaciły poręczenia majątkowe, jedna bardzo znaczne, bo wysokości 100 tys. zł" - podał prokurator Szulc.



Do przekazywania danych ofiar wypadków drogowych przez policjantów z Wielkopolski dochodziło w latach 2012-19. Prokuratura Olsztyn-Północ przygotowuje w tej sprawie już akt oskarżenia, który obejmie policjantów i byłych policjantów. Obecnie objęte tym postępowaniem osoby zapoznają się z aktami.