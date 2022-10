Ukraińcy w Polsce mogą liczyć na sporo ułatwień przy zakupie samochodu

Spis treści: 01 Ukraińcy w Polsce. Jak wynająć samochód

02 Historia kredytowa z ukraińskich banków

03 Ukraińcy otwierają w Polsce firmy

04 Kredyt na samochód dla Ukraińców pracujących w Polsce

Z danych platformy Carsmile wynika, że Ukraińcy poszukujący nowego auta, najchętniej wybierają leasing (70%). Deklarowane przez nich dochody wskazują, że firmy, które otworzyli i prowadzą w Polsce, stosunkowo dobrze sobie radzą. Dla tegorocznych emigrantów ułatwieniem jest wyszukiwanie ofert "po ukraińsku", a także możliwość sprawdzenia historii kredytowej w ukraińskich bankach.

Przed wojną w Polsce mieszkało, według różnych statystyk, 1,4-1,5 mln osób narodowości ukraińskiej (dane GUS oraz Unii Metropolii Polskich). Od wybuchu wojny, naszą granicę przekroczyło natomiast 6,6 mln uchodźców - podaje Straż Graniczna.

Ukraińcy w Polsce. Jak wynająć samochód

Osoby, które otworzyły w Polsce działalność gospodarczą lub znalazły zatrudnienie w naszym kraju czy to w formie umowy o pracę, czy innej umowy, mogą zaciągać zobowiązania w polskich bankach czy firmach leasingowych. Oznacza to, że mogą wyleasingować, wynająć czy kupić na kredyt samochód. Jakie warunki powinni spełnić?

Podstawą jest numer PESEL. Korzystnie na ocenę zdolności kredytowej wpływa także posiadanie pozytywnej historii w BIK. Jeśli leasingobiorca lub kredytobiorca jej nie ma, zostanie poproszony o przedstawienie informacji potwierdzających osiąganie dochodu w Polsce, na przykład dokumentów księgowych czy wyciągu z rachunku bankowego wyjaśnia Robert Rodek, członek zarządu Carsmile.

Ta sytuacja dotyczy osób, które w większości wypadków przybyły do Polski przed wojną, w wyniku emigracji ekonomicznej i zdążyły już zbudować w naszym kraju swojej firmy lub znalazły legalne zatrudnienie.

Historia kredytowa z ukraińskich banków

Sytuacja emigrantów wojennych jest trudniejsza, ale tu z pomocą przychodzi Biuro Informacji Kredytowej, które wdrożyło niedawno usługę pozwalającą polskim bankom, firmom leasingowym czy firmom wynajmującym samochody, sprawdzać historię kredytową wnioskodawcy w ukraińskim odpowiedniku naszego BIK, co może ułatwić zakup auta osobie, która stosunkowo niedawno przybyła do Polski. - Usługa obejmie dostęp do informacji o 25 milionach kredytobiorców ukraińskich, pochodzących z 71 banków oraz ponad 150 instytucji finansowych działających w Ukrainie - czytamy na stronie BIK. Aby wynająć, wyleasingować czy kupić auto na kredyt, Ukraińcy muszą jednak osiągać w Polsce rejestrowany dochód.

Ukraińcy otwierają w Polsce firmy

Analitycy platformy Carsmile przebadali wnioski, jakie w ostatnich dwóch latach, złożyły za jej pośrednictwem osoby narodowości ukraińskiej. Z danych tych wynika, że 70% użytkowników było zainteresowanych leasingiem, a 30% wynajmem długoterminowym nowego samochodu. Osoby te w przeważającej większości, wynoszącej 79%, zadeklarowali osiąganie dochodu z działalności gospodarczej, częściej z tytułu prowadzenia spółki prawa handlowego niż jednoosobowej firmy. Uśredniony, zadeklarowany dochód netto wyniósł 10 tys. zł, co może wskazywać na to, że firmy, które otworzyli i prowadzą w naszym kraju Ukraińcy radzą sobie stosunkowo dobrze.

Kredyt na samochód dla Ukraińców pracujących w Polsce

A jak wygląda sytuacja w przypadku aut używanych? W tym segmencie rynku osoby narodowości ukraińskiej najczęściej posiłkują się kredytem. Jako źródło dochodu w 80% podają umowę o pracę (w znakomitej większości na czas nieokreślony), a w 12% własną działalność gospodarczą. Uśredniony dochód netto deklarowany we wniosku kredytowym wynosi 5 tys. zł. Widać więc, że osoby o niższych dochodach z oczywistych względów wybierają auto używane. Według danych Otomoto Klik, średnia cena ofertowa auta używanego wynosi obecnie 34,4 tys. zł.