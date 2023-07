Uformowali korytarz życia, a i tak stracili prawa jazdy. Takie są przepisy

Spis treści: 01 Chcieli dobrze, a stracili uprawnienia

02 240 euro mandatu i zero dyskusji

03 Zakazy dla ciężarówek. Nowe przepisy obowiązują też w Polsce

Korek na autostradzie? Wystarczy niegroźna kolizja, by na jednym z pasów kompletnie zablokować ruch. Gorzej, kiedy dojdzie do poważnego wypadku - wówczas trzeba rozjechać się na boki i przygotować się na przyjazd służb ratunkowych. O korytarzu życia wszyscy słyszeli, ale nikt nie miał pojęcia, że w świetle przepisów, po jego utworzeniu, niektórym grozi mandat, a nawet utrata uprawnień. Na własnej skórze przekonało się o tym trzech kierowców ciężarówek.

Chcieli dobrze, a stracili uprawnienia

Kiedy na autostradzie A5, przed węzłem Offenburg, doszło w 13 lipca do groźnego zdarzenia, wszyscy kierowcy książkowo rozjechali się do lewej i prawej, by służby mogły szybko i komfortowo dotrzeć do poszkodowanych. Niestety, pomimo szczerych chęci i zaangażowania, kierowcy ciężarówek, którzy znaleźli się na lewym pasie, zostali surowo ukarani.

240 euro mandatu i zero dyskusji

Wszyscy trzej kierowcy ciężarówek, którzy w tamtym momencie stali na lewym pasie, w ocenie policjantów utrudnili przejazd pojazdom uprzywilejowanym. W efekcie zostali ukarani wysokim mandatem w wysokości 240 euro (ok. 1070 zł), a dodatkowo otrzymali 2 punkty karne (z 8 dopuszczalnych). Jakby tego było mało, całej trójce tymczasowo zatrzymano uprawnienia.

Na każdej wielopasmowej drodze w Niemczech, która nie znajduje się na terenie zabudowanym, istnieje ograniczenie dla pojazdów ciężarowych o DMC przekraczającym 3,5 tony oraz dla pojazdów silnikowych z przyczepami lub naczepami (bez względu na ich wagę czy homologację). Jeśli droga ma co najmniej 3 pasy ruchu w jedną stronę, mogą one korzystać wyłącznie z dwóch prawych pasów. Wyjątkiem są sytuacje, gdy konieczne jest opuszczenie dwóch najbardziej prawych pasów, aby zmienić kierunek na skrzyżowaniu.

Zakazy dla ciężarówek. Nowe przepisy obowiązują też w Polsce

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie z początkiem lipca br., na dwupasmowych autostradach lub drogach ekspresowych, obowiązuje całodobowy zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. Co więcej, pojazdy te nie mogą poruszać się po skrajnie lewym pasie ekspresówki i autostrady, jeśli ma ona więcej niż dwa pasy. Za to wykroczenie grozi szoferowi mandat w wysokości 1000 zł i 6 punktów karnych.