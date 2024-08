Spis treści: 01 Zakaz jazdy samochodem w niedzielę. Ten pomysł ma już dwa lata

W lipcu w serwisach motoryzacyjnych pojawiły się analizy raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej dotyczącego zmniejszenia światowego zużycia ropy naftowej. Sprawa wróciła na tapet za sprawą pogłębionej analizy raportu o jaką pokusiła się fundacja WiseEuropa, która przyjrzała się szansom i zagrożeniom płynącym z pomysłów MAP i możliwości ich implementacji w Polsce.

Zakaz jazdy samochodem w niedzielę. Ten pomysł ma już dwa lata

Oburzenie kierowców wywołały m.in. pomysły na zakaz jazdy prywatnymi samochodami w niedzielę i zmniejszenie limitów prędkości na europejskich drogach. Rzeczywiście - pomysły MAE zdają się wpisywać w ogólny trend do rezygnacji z indywidualnej motoryzacji na rzecz transportu zbiorowego i zdrowszego trybu życia (np. promocja rowerów), nie dziwi więc, że kierowcy i część polityków doszukuje się ich źródła w strukturach Unii Europejskiej.

Tymczasem sama Międzynarodowa Agencja Energetyczna nie jest organem unijnym, a opracowany przez MAE raport powstał dwa lata temu i - paradoksalnie - autorom nie chodziło wcale o ślad węglowy. Skąd wzięły się pomysły ograniczenia indywidualnej mobilności?

W niedzielę nie pojedziesz prywatnym samochodem? Nie ma takich planów

Sprawą domniemanego zakazu korzystania z prywatnych samochodów w niedzielę zajęła się też redakcja Konkret24 . Autorzy ciekawej analizy starają się rzucić na temat nowe światło i osadzić zalecenia MAP w nieco innym kontekście. Przy okazji zrzucają jednak serwisom motoryzacyjnym nierzetelność i wytykają politykom (temat podjęli m.in. przedstawiciele prawicy), że próbują zbijać kapitał na nieprawdziwych informacjach. Czy mają rację?

Dziennikarze konkret24 słusznie zauważają, że MAP nie jest instytucją unijną, więc mówienie o "unijnym" pomyśle jest ewidentnym nadużyciem. Zwracają też uwagę na okoliczności powstania samego raportu, który liczy sobie obecnie ponad dwa lata.

Zakaz jazdy w niedzielę to plan na Rosję. Nie chodziło o CO2

To nie przypadek, bo zalecenia MAP pojawiły się w pierwszych miesiącach po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i miały charakter doraźny. Cel przyświecający autorom raportu polegał na ograniczeniu importu paliw kopalnych z Rosji i - co za tym idzie - odcięciu Kremla od napływu twardej waluty z UE.

Z drugiej strony trudno jednak pominąć fakt, że raport WiseEuropa zatytułowany "Noga z gazu" opublikowano 20 czerwca bieżącego roku, więc alarmistyczne tytułu w serwisach motoryzacyjnych trudno uznać za przesadzone. Nie sposób też mieć pretensję do dziennikarzy i polityków o to, że łączą zalecenia MAE z polityką klimatyczną UE, bo właśnie w ten sposób podeszli do tematu autorzy raportu "Noga z gazu".



"Zalecenia MAE są na chwilę obecną ciekawym ćwiczeniem intelektualnym, które można przeprowadzić w kontekście większych wyzwań Polski związanej z dekarbonizacją sektora transportu. Nie są one obowiązkowe ani wiążące dla naszego kraju". czytamy w raporcie "Noga z gazu"

Podsumowując, warto pamiętać, że pomysł ograniczenia jazdy prywatnymi samochodami w niedzielę zrodził się w konkretnych okolicznościach geopolitycznych i przynajmniej obecnie nie jest brany na poważnie, ani przez instytucje unijne, ani tym bardziej - polskie władze. Sytuacja na rynku paliw jest obecnie zupełnie stabilna, więc zalecenia MAP należy traktować jedynie jako rady na "trudną przyszłość", która - miejmy na dzieję - nigdy nie nadejdzie.