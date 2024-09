Uber w Zakopanem będzie mieć kłopoty? "Taksówkarze potrafią walczyć o swoje"

Amerykańska platforma przewozów na aplikację Uber oficjalnie trafiła do Zakopanego. To bez wątpienia dobra wiadomość dla turystów, którzy od lat narzekają na drogie przejazdy lokalnymi taksówkami. Czy pojawienie się dodatkowej konkurencji pozwoli zrewolucjonizować rynek komunikacji w stolicy Tatr? I co na to sami mieszkańcy?

Zdjęcie Uber w Zakopanem to dobra wiadomość dla turystów. A co na to miejscowi? / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News